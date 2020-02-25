«Чёрная дыра, в которую уходят деньги» - Григорий Фрейдин о заводе «Амурсталь»

О текущем положении дел на металлургическом заводе «Амурсталь», возникших проблемах и разговорах о продаже предприятия- в эксклюзивном интервью генерального директора ООО УК «Амурсталь», кандидата на должность генерального директора завода Григория Фрейдина

- Григорий Яковлевич, как оцениваете текущее положение дел на «Амурстали»?

- Завод имеет огромный потенциал для развития, повышения эффективности работы, снижения затрат на производство. Но складывается впечатление, что последние пару лет зарабатывали все вокруг, кроме самого завода, но за его счет.

- Что вы имеете в виду?

- Возьмем, к примеру, поставки основного сырья на завод – лома черных металлов, электродов. Это «черная дыра», в которую уходят деньги. В 2018-2019 гг. огромный объем лома поставлялся компаниями, аффилированными с хабаровскими учредителями (Ларисой Стародубовой, владеющей 25% предприятия, и Николаем Мистрюковым, который также до недавнего времени имел 25% - Прим. ред.). Это компании «Миф-ДВ», «Строитель», «Хабаровскметаллторг», «Скрап Фар Ист», «Трансконтейнергрупп».

При средней цене лома в 15-16 тыс. рублей за тонну, в один и тот же период времени какие-то из этих компаний грузили лом на завод по цене 9 тыс. рублей за тонну, а какие-то – по 21-22 тыс. Эти же компании, для примера, приобретают в собственность через лизинг вагоны, технику, а платит за это завод. Почти треть продукции завода производится по договорам переработки давальческого сырья, которые заключаются с теми же аффилированными фирмами. Завод на этих договорах ничего не зарабатывает, все деньги идут через эти компании.

Завод может производить и реализовывать свою продукцию самостоятельно, но вместо этого он получает сырье от аффилированных структур, перерабатывает и отдает обратно. Рентабельность продаж по таким договорам в два, а иногда и в три раза ниже, чем при нормальной схеме работы. Потери по валовой прибыли только в 2018 году составили около миллиарда рублей. Фактически это паразитирование на способном к жизни организму: вместо того, чтобы развиваться самому, он отдает соки «прилипалам».

- Нынешнее руководство завода как-то объясняет, почему так?

- Весьма уклончиво, называя перечисленные компании партнерами, не желая считать их аффилированными с хабаровскими учредителями. Говорят, что эти ООО банки кредитуют, а сам завод – нет. При этом завод выступает поручителем по кредитам. Возникает вопрос: почему завод и его руководство не получало кредиты напрямую, чтобы самостоятельно производить и реализовывать свою продукцию?

- Вас упрекают в отсутствии специализированного образования в сфере металлургии.

- Да, я не металлург. Окончил Высшую школу экономики, затем – Финансовую академию при Правительстве РФ.

Проблемы «Амурстали» вызваны не производственными процессами, а неэффективностью управления. К примеру, я изучил отчет итальянской компании D.Steel. Ее наняли для проведения модернизации и анализа эффективности работы предприятия. Оказалось, что многие запчасти закупались по завышенным ценам (на 20-30% выше рыночной стоимости) и в чрезмерном количестве, а некоторые были не нужны вовсе. Отчет охватывает лишь малую часть процессов, происходивших на заводе в 2018-2019 гг. Но уже здесь можно заметить непрофессиональный подход в вопросах закупок, инвестиций.

- Как оцениваете работу нынешнего руководства?

- Руководство завода задалось целью увеличить объемы производства до миллиона тонн любой ценой. Вопросом, что дают в экономическом смысле эти дополнительные тонны, приносят они прибыль или убыток, эффективно ли предприятие использует свои ресурсы, как устроены процессы снабжения и сбыта, никто не задавался. В такой ситуации теряется главный смысл работы любого коммерческого предприятия – извлечение прибыли, которая влияет как на материальное положение работников, так и на возможности развития самого предприятия.

- Для развития нужны деньги. Как с ними обстоят дела?

- На начало 2020 года сумма кредитов составляла 3,2 млрд руб. Это было подтверждено всеми банками-кредиторами. Но первый заместитель генерального директора «Амурстали» Сергей Зюбр настаивал, что завод имеет лишь 1,2 млрд руб. кредитных средств на пополнение оборотного капитала. Остальные деньги якобы были получены компаниями-партнерами, не имеющими отношения к заводу. Павел Бальский, владеющий с 12 февраля 2020 года 75% предприятия, обратился с заявлением в полицию по данному факту. Насколько мне известно, сейчас идет доследственная проверка.

- В конце прошлого года Павел Бальский предлагал совладелице завода Ларисе Стародубовой сменить генерального директора под гарантии привлечения оборотных средств. Каков был ответ?

- Прошло уже 2,5 месяца, но ответа по существу так и нет. Но «крики» руководства о критической ситуации на заводе и риске его остановки не прекращаются. Интересна позиция МВД России, высказанная на совещании в Минпромторге в январе т.г.: возможно, речь, идет о попытке преднамеренного банкротства завода. Насколько мне известно, Министерство промышленности и торговли РФ подготовило соответствующие обращения в ФСБ и Генеральную Прокуратуру.

- Что же ждет завод: банкротство, продажа?

- Сказки про то, что с приходом новой команды завод будет продан китайцам, а люди останутся без работы, не имеют по собой серьезных оснований. Да, переговоры с китайскими компаниями об инвестициях действительно велись. Это была компания Hebei Steel – один из мировых лидеров по производству стали. Общение велось в продолжение переговоров полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с представителями правительства Китая на Восточном экономическом форуме. Рассматривалась возможность организации на базе «Амурстали» производства горячебрекитированного железа. У завода есть потенциал, который нужно развивать.

- Какие управленческие задачи сейчас стоят перед руководством?

- Одной из важных задач, над которой предстоит работать - эффективность использования оборотных средств. Коэффициенты их загрузки, оборачиваемости и рентабельности хуже среднеотраслевых. Финансовые показатели, в том числе показатели ликвидности, также находятся в неудовлетворительном состоянии.

Необходимо уже в марте этого года вернуться к уровню производства в 50-60 тысяч тонн готовой продукции с последующим наращиванием объемов выпуска.

Самое главное - удержать ситуацию, вернуть людям полную оплату труда и восстановить объемы производства, которые позволяют заводу работать в прибыль.