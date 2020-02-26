Население Хабаровского края продолжает уменьшаться

Лучшей демонстрацией социально-экономической стабильности региона всегда были демографические показатели. В этом плане Хабаровский край, несмотря на регулярные сообщения властей о повышения качества жизни, показывает уверенную негативную статистику.

Смертность населения в 2019 году составила 104,6% к предыдущему, 2018 году. В абсолютном выражении в крае умерло 17 644 человека (в 2018 – 16 868). Одновременно снизилось число детей, родившихся на территории региона – с 15 094 в 2018 году до 14 479 в 2019 году. Соотношение числа умерших к числу родившихся Хабстат определил как 121,9% (в 2018 году – 111,8%).

Таким образом, естественная убыль населения в 2019 году составила 3 165 человек – вдвое больше, чем годом ранее. Более 3 тысяч человек составил миграционный отток населения.

Плотность населения в Хабаровском крае едва теплится на уровне трех человек на два квадратных километра территории. В среднем по стране плотность населения составляет 8,7 человек на квадратный километр.

На фоне стремительно редеющего населения даже глава региона, намеревавшийся перед выборами 2018 года обеспечить краю процветание , а людям – решение их основных проблем, разводит руками – один из важнейших нацпроектов под угрозой срыва.

Сергей Фургал заявил, что определенного федеральным центром коэффициента рождаемости в 1,7 не удастся достичь из-за малого числа женщин детородного возраста в регионе. Между тем этот показатель говорит о желании и возможности женщин рожать детей, а никак не о количестве потенциальных матерей. Если проще – у 17 женщин из 20 должно быть по двое детей.

Однако для продолжения рода людям нужна экономическая стабильность. Никакие особенные меры в виде маткапиталов и прочих видов поддержки не удержат людей в Хабаровском крае и не сподвигнут их рожать по несколько детей. Надежное завтра в виде жилья и достойно оплачиваемой работы – вот то, чего ждали избиратели от своих мимолетных кумиров из ЛДПР, которые должны были прийти на смену «надоевшим единороссам» и наладить жизнь.

Причины оттока населения из региона регулярно обсуждают чиновники и депутаты. Но отсутствие высокооплачиваемой работы, недоступность жилья и высокие налоги, а также фактически грабительские тарифы на коммунальные услуги, вероятно, перевешивают все те плюсы, которые обещают.

Начало этого года не принесло каких-либо новых надежд: экономика края балансирует на грани выживания. Госдолг за время прихода к власти Сергея Фургала вырос более чем на 5,29 млрд руб. Позитивные сообщения о дополнительных траншах из федерального бюджета не перекрывают такого негатива: Москва нес может вечно латать дыры в краевой казне.