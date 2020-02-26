Стратегия развития Хабаровского района – национальные проекты

Главой Хабаровского муниципального района Александр Яц был избран год назад. Об итогах работы от первого лица.

- Не секрет, что гарантом успешного решения социальных проблем и благополучия муниципалитета в целом является бюджет, - говорит глава Хабаровского муниципального района Александр Яц. - В прошедшем году нам удалось обеспечить стабильное исполнение бюджета Хабаровского района, достичь важных целей и задач по его наполняемости. Ряд принятых мер позволили в прошлом году увеличить доходы более чем на 80 млн рублей, а недоимка уменьшилась на 67 млн. рублей.

В 2019 году районом был продолжен стратегический курс на обновление всех сфер жизнеобеспечения с помощью нацпроектов. Для реализации задач, поставленных нацпроектами, привлекаются бюджетные средства разных уровней: федерального, регионального, местного. Софинансирование из районного бюджета – обязательное условие участия, поэтому ежегодно предусматриваем в районной казне средства, чтобы иметь возможность улучшать жизнь наших граждан.

Национальные проекты касаются практически каждой сферы в жизни нашей страны. Участие в них – это гарантия развития муниципалитета, возможность улучшить жизнь наших граждан.

Хабаровский район участвует в 6 национальных проектах: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология». И нам сегодня есть, чем похвастать.

Благодаря участию в федеральном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование» в прошлом году на базе школ Осиновой Речки и Восточного начали работу центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». «Точки роста» дают возможность получать качественное современное образование школьникам, живущим в сельской местности, в том числе из соседних сёл.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Казакевичево - объект сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года. Финансирование его составило более 30 млн. руб.

Еще один знаковый проект - «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему Хабаровский район добился особых успехов. В 2019 году в районе выполнен ремонт 24 дорожных объектов на общую сумму 160 млн. рублей, из них 80 млн рублей – федеральный бюджет, 64 млн рублей – краевой бюджет, 16 млн рублей – местный бюджет. 20 объектов отремонтировано по утвержденному проекту и 4 объекта – за счет экономии на торгах. Протяженность отремонтированных дорог составила 23,26 км, тротуаров – 2,15 км, линий уличного освещения – 1,8 км.

Мы, безусловно, продолжаем в нем участвовать. На 2020 год запланирован ремонт 29 автомобильных дорог протяженностью 25 км на общую сумму 196,98 млн. рублей. 10 процентов - наше софинансирование.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в 2019 году выполнены работы по строительству и реконструкции спортивного комплекса-стадиона в селе Некрасовка. Работы уже завершены, скоро открытие.

По нацпроекту «Культура» реконструировали здание культурно-досугового центр в селе Ильинка. Возвели двухэтажную пристройку, в которой теперь дети занимаются цирковым искусством, живописью, спортом и робототехникой. Жители поселения очень довольны.

В селе Черная Речка в рамках того же нацпроекта создали современную модельную библиотеку. 10 млн рублей были направлены на модернизацию пространства, закупку мебели и оборудования. Администрация района профинансировала обновление библиотечного фонда, подключение к высокоскоростному Интернету, техническое оснащение.

Ежегодно участвуем в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году на территории поселений благоустроили 16 дворовых и 28 общественных территорий. Общая сумма финансирования составила более 54 млн рублей.

Не менее важен нацпроект «Экология». В 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» начато строительство станции водоочистки подземных вод в селе Рощино. Это мероприятие позволит обеспечить качественной водой население. Работы на объекте продолжаются.

Есть и дальнейшие планы, над которыми уже работаем. В 2020 году начинаем строить водовод в селе Гаровка-1. Стоимость строительства – более 61 млн рублей, из которых 59,6 млн - средства федерального и краевого бюджета, 1,4 млн - средства местного бюджета.