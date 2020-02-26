Проводы зимы на стадионе имени Ленина

В предстоящую субботу, 29 февраля, на стадионе имени Ленина начнется праздничная программа «Широкая Масленица». Традиционно в этот день в спортивном парке проходят самые массовые народные гуляния в городе. На Масленицу на набережной собираются все от мала до велика.

В этом году число участников весеннего праздника увеличится в несколько раз. Несмотря на раннюю Масленицу, в этот день синоптики обещают аномально тёплую и комфортную погоду. Организатор весеннего праздника – комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом готовит большую развлекательную программу.

В 12 часов на сцене, расположенной напротив УКС, начнется большой праздничный концерт. Его участниками станут самодеятельные творческие коллективы Хабаровска. Для гостей праздника будет работать несколько фотозон в народном русском стиле. На интерактивных площадках пройдут игры и конкурсы для взрослых и детей. Победителей наградят призами и подарками. Кульминацией праздника в 14 часов станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

В ходе масленичных гуляний всех гостей набережной будут угощать ароматной армейской кашей и горячим чаем. В этот день военнослужащие приготовят почти тысячу порций.

На праздничной площадке для всех гостей набережной будет развернута традиционная торговля горячими блинами, шашлыком и вкусной выпечкой.