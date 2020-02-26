Ледовая переправа на реке Амгунь в район имени Полины Осипенко допущена к эксплуатации





Инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю провели освидетельствование ледовой переправы через реку Амгунь в районе имени Полины Осипенко. Она имеет одну полосу движения шириной 15 метров, допустимая грузоподъёмность установлена до 20 тонн. Данная ледовая переправа стала 37-ой по счету в этом сезоне.

Согласно регламенту на всех переправах устроен пост регулирования, оборудованный аншлагами и средствами спасания, размещены дорожные знаки, указывающие максимальную грузоподъемность и ограничение скорости передвижения по переправе, и информационные стенды. Лёд на всём протяжении соответствует безопасным значениям толщины и качества, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По состоянию на 26 февраля 2020 года на территории Хабаровского края продолжают действовать 37 ледовых переправ:

Аяно-Майский район: На р. Майя в районе с. Нелькан на автозимнике с. Джигда – с. Нелькан На р. Батомга в 2 км на север от с. Джигда на трассе с. Джигда – с. Нелькан На р. Майя в 70 км вниз по течению от с. Нелькан на автозимнике Нелькан – Уоргалан Верхнебуреинский район На р. Бурея на 72 км автодороги п. Чегдомын – п. Шахтинский Хабаровский район На р. Кур в 27 км выше по течению от с. Новокуровка На р. Тунгуска в 2,5 км ниже по течению от устья р. Кур На пр. Хохлацкой р. Амур в районе с. Виноградовка – о. Круглый район имени Полины Осипенко На р. Амгунь в районе устья ручья Талакан На р. Амгунь в районе с. Удинск На пр. Сомнинская в районе п. Оглонги На р. Нимелен а/д с. Им. Полины Осипенко – с. Владимировка На р. Амгунь, с. им. Полины Осипенко, район 8-ой створы Николаевский район На р. Амур а/д г. Николаевск-на-Амуре – с. Подгорное На р. Амур левый берег (даба Морпорта г. Николаевск-на-Амуре) – правый берег (северо-западная точка м. Мео с. Подгорное) Охотский район На р. Охота а/д пр.п. Охотск – п. Новое Устье На р. Охота на автозимнике при подъезде к с. Арка На р. Марекан на автозимнике р.п. Охотск – с. Иня На р. Ульбея на автозимнике р.п. Охотск – с. Иня район имени Лазо На р. Матай в 96 квартале Лазовского участкового лесничества На р. Катэн в 186 квартале Кафэнского участкового лесничества На р. Кия в квартале 30 выдел 6 Бичевского участкового лесничества На р. Хор в квартале 220 выдел 1 Горнинского участкового лесничества На р. Сукпай в кв. 165 Верхнесукпайского участкового лесничества На р. Немпту в квартале 68 Верхне-Немптинского участкового лесничества На р. Матай в квартале 54 Лазовского участкового лесничества На р. Долми в квартале 126 Лазовского участкового лесничества На ключе Правая Хука в квартале 4 Катэнского участкового лесничества На ключе Маховой в квартале 173, 174 Катэнского участкового лесничества Ульчский район На р. Амур с. Савинское – с. Дуди На р. Амур п. Киселевка – с. Циммермановка На р. Амур на автодороге с. Богородское – с. Ухта На р. Амур автодороги с. Сусанино – п. Тыр На р. Амур автодороги п. Тыр – с. Кальма На р. Амур автодороги с. Кальма – с. Тахта г. Хабаровск На р. Амур (район ул. Набережной, 27а) технологический выезд к водозабору Комсомольский район На р. Амур в районе 114 км Майнако-Силасунской магистрали Амурский район На р. Амур на автодороге г. Амурск – с. Вознесенское

Все проверенные ледовые переправы безопасны и соответствуют установленным законодательством требованиям и нормам. В случае появления промоин, воды на поверхности, трещин, проезды по них временно запрещаются до приведения проезжей части в нормативное состояние.

В целях предупреждения происшествий на водных объектах инспекторы ГИМС вместе с представителями других ведомств и органов местного самоуправления ведут профилактическую работу. Кроме ледовых переправ, на контроле сотрудников МЧС России 7 традиционных мест зимней рыбалки, где также ведётся мониторинг ледовой обстановки. В ходе рейдов и патрулирований они объясняют рыбакам и автолюбителям об опасности выхода и выезда на лёд, напоминают правила безопасного поведения. При выявлении мест, где организованы несанкционированные съезды на водоемы, переправы, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам направляют обращения в органы местного самоуправления для принятия мер по недопущению выезда людей и техники на лёд. Главная цель профилактической работы - предотвращение гибели людей.