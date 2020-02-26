Гороскоп 26-4 марта: Не теряй головы

Карта недели – «Под контролем»

Ваша главная задача – сохранение выдержки. Небезопасно нарушать границы, «терять голову», давать чересчур много воли эмоциям, капризам, вспыльчивости, так как именно необдуманное поведение способно запустить необратимый деструктивный процесс. Помните, держать себя в руках в ваших интересах, утрата самоконтроля же приведет к серьезным неприятностям.

Овен – «Хочу – буду!»

Ваши «хочу» выйдут на первый план. Вам будет сложно сопротивляться своим же сиюминутным желаниям, и если вокруг вас завязаны какие-то проекты, придется миру и окружающим вертеться вокруг вас.

Телец – «В порядке»

Вас ждет благоприятная неделя. Она прекрасно подойдет для того, чтобы завершить начатое ранее, навести порядок в делах, разобраться в собственных чувствах и переживаниях и оставить позади напрасные переживания и тревоги.

Близнецы – «Новый поворот»

Вас ждет насыщенная неделя, побуждающая к романтике, динамике, экспромту, риску. Обстановка благоприятствует поездкам, расширению кругозора и списка контактов, развитию любовных и дружеских отношений. Ускорить желаемое развитие событий может непредвиденный поворот обстоятельств.

Рак – «Когда все дома»

Ощущение внутренней гармонии, как с собой, так и с окружающим миром будут сопровождать вас на этой неделе. Отношения с близкими складываются как нельзя лучше, а давние разногласия и споры остаются в прошлом. Вы ощутите поддержку и взаимопонимание не только от близких, но и от коллег по работе.

Лев – «Сложности»

Вы можете столкнуться с непредвиденным обстоятельством в самом конце успешного дела. Ситуация потребует быстрой реакции, так как промедление может стать серьезным препятствием. Если хотите, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее, будьте готовы действовать незамедлительно.

Дева – «Включай мозг»

Остерегайтесь принимать важные решения спонтанно, потому что рассуждения об интуиции во многих ситуациях хороши только теоретически. В вашей ситуации непродуманность планов и несогласованность действий может привести к тому, что несмотря на свои лидирующие позиции вы окажетесь позади.

Весы – «Взгляд»

Переломный момент в длительной, тревожащей вас проблеме наступит на этой неделе. Будет кризис разрушительным или благотворным, зависит скорее от вашего взгляда на обстоятельства. Возможно, вам удастся с чем-то покончить, разорвать шаблон. Если не становиться рабом ситуации, сложные события дадут необходимый творческий импульс.

Скорпион – «Время перемен»

Многое из того, что беспокоило вас в последнее время теряет актуальность, напрасные переживания остаются в прошлом. Не исключено, что вскоре вы поймете – настало время что-то менять, и, не откладывая, сделаете первые шаги в избранном направлении. Главное – не торопиться с кардинальными переменами: необдуманные поступки не приведут ни к чему хорошему.

Стрелец – «На эмоциях»

Неделя может расстроить не на шутку. Не у всех представителей знака хватит самообладания, чтобы «сохранить лицо» и скрыть свои подлинные переживания. Возможна склонность драматизировать положение, поэтому, постарайтесь не принимать важных решений и не совершать каких-либо действий под влиянием минутного порыва.

Козерог – «На ремонт»

Настал самый подходящий момент для налаживания отношений. Будь то знакомство, примирение или развитие – все сложится благополучно. Что именно вы предпочтете, всплеск адреналина или гармонию, будет зависеть от вашего темперамента. Могут быть задеты струны вашей души, отвечающие за любовь, творческую самореализацию, жажду новизны и приключений.

Водолей – «Сомнения»

Вас ждет неделя сомнений. Причиной уныния может стать самочувствие, отсрочка исполнения желаний, отсутствие определенности, какая-либо особенность вашей ситуации или темперамента. Ближе к середине недели появятся предпосылки для конфликта. Однако в ваших силах победить негативные эмоции и избежать назревающей ссоры.

Рыбы – «Верный шаг»

Неделя сложится особенно удачно для тех, кто сосредоточен на работе, стремится к профессиональным успехам. Решения, которые вы принимаете, оказываются верными. Окружающие могут сомневаться в этом, но позже признают вашу правоту.