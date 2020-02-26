Участки перехода Хабаровск-Москва преодолели высокогорный перевал Бурятии

Военнослужащие Восточного военного округа — участники уникального перехода Хабаровск — Москва преодолели самый высокогорный перевал в Республике Бурятия — перевал Мандрик.

Высота перевала около 900 метров. На сегодняшний день этот участок маршрута является наиболее заснеженным, что во многом усложняет задачу по скоростному проходу дистанции. Основным способом передвижения на данном участке пути для участников стал пеший марш, после чего участники продолжили движение по руслу реки Селенга путем специальной сцепки военнослужащих на лыжах со снегоходам.

В населенном пункте Селенгинск военнослужащих торжественно встретили местные жители, представители органов власти и студенты политехнического техникума.

В настоящее время спортсмены направляются в Иркутскую область. Им предстоит преодолеть около 100 километров по льду вдоль озера Байкал.

Напомним, переход стартовал 28 января в городе Хабаровске. Всего, менее чем за месяц, военнослужащие преодолели более 2 тысяч 600 километров тяжелейшего пути по регионам Дальнего Востока России.