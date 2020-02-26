Тепломагистраль для "Ореховой сопки" предлагают построить энергетики

Проект тепломагистрали разработан еще в 2016 году, на него уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы, однако, глобальный план пока не реализован: цена вопроса слишком высока.

По расценкам четырехлетней давности она составляла без малого 2,5 миллиарда рублей. По ценам же сегодняшнего дня, эта сумма увеличилась почти вдвое. В вопросе финансирования энергетики возлагают надежды на инвесторов и застройщиков, которые намерены осваивать и развивать территорию «Ореховой сопки», ведь в случае воплощения проекта в жизнь, ТМ-35 позволит разместить там 2,2 миллиона квадратных метров построек, из них 1 миллион «квадратов» составят новые жилые микрорайоны. Пока не проложена магистральная теплотрасса, этим планам не суждено осуществиться даже на стадии проектирования, поэтому четыре крупных хабаровских застройщика уже подали заявки в «Дальневосточную генерирующую компанию» на технологическое подключение своих будущих объектов к ТМ-35, а, значит, готовы вложить средства в ее строительство. О том, что же собой представляет эта тепломагистраль и насколько она важна для Хабаровска, рассказал начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Ванюков.

По его словам, значимость ТМ-35 трудно переоценить. Основным источником теплоснабжения северной (именно там расположена «Ореховая сопка») и центральной частей Хабаровска является ТЭЦ-3. Тепломагистрали ТМ-32 и ТМ-33, протянувшиеся от нее по указанным территориям, уже загружены на 100%. Подключение к ним новых пользователей практически не возможно и может привести к возникновению ряда серьезных технических проблем.

«Учитывая значительный резерв тепловой мощности ТЭЦ-3 (более 600 Гкал/час) и острый дефицит пропускной способности существующих теплотрасс, чтобы подключить новых потребителей, необходимо строительство ТМ-35. Ее пропускная способность составит 230-250 Гкал/час», - пояснил Ванюков.

Протяженность тепломагистрали от ТЭЦ-3 до «Ореховой сопки» - 5,25 километра в двухтрубном исполнении (каждая труба – по метру в диаметре). По проекту она будет надземной, установленной на свайном основании. Предусмотрено также строительство на ней нескольких переходов для автомобильных и железных дорог, водных преград. Кроме того, для подключения теплотрассы к источнику энергии, на самой ТЭЦ-3 необходимо построить две насосные станции, смонтировать узлы монтажной арматуры и многое другое.

«Инвестиционный проект строительства ТМ-35 включен в актуализированную схему теплоснабжения города Хабаровска на период до 2034 года. Городской администрацией в ПАО «РусГидро» направлено обращение по вопросу начала строительства участка тепломагистрали ТМ-35 на территории ТЭЦ-3 уже в 2020 году», - сообщил Андрей Ванюков.

Сейчас документ находится на рассмотрении. Энергетики ждут вердикта и, попутно, ищут потенциальных инвесторов.

Фото: Khabarovskadm.ru