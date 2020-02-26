Как помочь ребенку адаптироваться к школьной жизни

Поступление в первый класс для родителей и детей – это стресс, с которым не каждый способен справиться самостоятельно. Чтобы успокоить родителей педагог-организатор центра работы с населением «Родник» Юлия Никулина ответила на частые вопросы.

Юлия, поступление в первый класс для ребенка может обернуться стрессом. Можно ли избежать его?

От стресса никто не защищен. Любой взрослый подтвердит, что смена коллектива, работы – это напряженный период. С детьми все то же самое. Родителям очень важно постараться, чтобы его школьная жизнь проходила максимально комфортно и безболезненно.

Что для этого нужно?

А для этого нужно заранее готовить ребенка к школе, разговаривать с ним об уроках, говорить о плюсах учебы и о том, что хорошего его ждет. Не будет лишним заниматься с будущим первоклассником или самостоятельно, купив прописи, или отдав в образовательное учреждение.

А если ребенок уже ходит в детский сад? Нужна ли ему дополнительная подготовка к школьной программе?

Думаю да, стоит. Объясню почему. В детских садах основные занятия посвящены окружающему миру, творческой деятельности, а на изучение цифр и букв тратится слишком мало времени. На развивающих занятиях для будущих первоклассников его будут готовить конкретно к школьным урокам. В классе такие дети, как правило, более усидчивы и легче воспринимают гору новой информации, потому что они ее частично уже знают.

Получается, для ребенка будет лучше, если родители заранее познакомят его с программой первого класса?

Да, но хочу отметить, что не надо усиленно заниматься с ребенком. Когда я преподавала в школе первоклассники, которые заранее прошли всю учебную программу, скучали на уроках, потому что знали больше чем их одноклассники.

Юлия, родители обращаются к Вам с просьбой провести тест о готовности к первому классу и многие, насколько мне известно, спрашивают, какой возраст наиболее оптимальный для поступления в школу. Так в шесть или семь лет стоит садиться за парту и зависит ли возраст от готовности ребенка?

Да, это действительно довольно частый вопрос от родителей. Сейчас ребенку должно исполниться шесть с половиной лет, чтобы поступить в школу.

Я думаю, это вполне подходящий возраст, но можно подождать еще год. Важно смотреть на способности ребенка и на его психологическую готовность.

А как родителю понять, что ребенок психологически готов к школе?

Первый вопрос, которые родители могут задать ребенку: «Ты хочешь идти в школу?». Дальше вы можете спросить, какие буквы он знает, попросить прочитать пару строк, посчитать и отгадать несколько загадок и т.д. Вопросы есть в открытом доступе.

Если есть желание более подробно проверить готовность к школе, то родитель вместе с дошкольником может обратиться к психологу центра «Родник» или ко мне по этому вопросу. Мы проведем необходимые тесты и подскажем, на что нужно обратить внимание, а также ответим на все интересующие вопросы.

Вы упомянули вопрос «Ты хочешь идти в школу?». Что делать родителю, если на этот вопрос он отвечает уверенным «нет»?

Для начала нужно понять, почему он так отвечает. Попросите ребенка объяснить, почему он не хочет в школу. Возможно, он чего-то боится, а может его старшие друзья, братья или сестры рассказали что-то плохое об учителях или одноклассниках. После его объяснений расскажите о плюсах школы, о смешных моментах, с которыми вы сталкивались, пока учились, а также поделитесь, как проходят уроки, как общаться с учителями. Я многим советую играть с ребенком «в школу», когда есть свободное время. В игровой форме будет намного проще показать, что первый класс – это не страшно, а скорее весело и интересно. Важно постараться уменьшить страх неизвестности, возможно именно из-за нее дошкольник отказывается поступать в первый класс.

Избавиться от страха неизвестности отлично помогают различные курсы по подготовке к школе. В центре «Родник» я веду занятия «Будущий первоклассник», которые не только готовят к школьной программе, но и направлены на психологическую и интеллектуальную подготовку. Мы, вместе с дошкольниками, моделируем ситуацию учебной деятельности, чтобы 1 сентября ребенок не испытал сильный стресс и заранее знал, что от него требуется. Также я советую родителям детей, посещающих мои занятия заинтересовать ребенка при помощи приготовлений к школе. Вы можете полистать учебники, сходить вместе в магазин канцтоваров, тем более, сегодня легко можно найти милую и красочную канцелярию, которая понравится детям.

Что еще должен знать родитель будущего первоклассника?

Так как в школе ребенку придется сидеть 45 минут до 1 сентября можно проводить мини занятия, чтобы повысить усидчивость, будить рано утром и убрать послеобеденный сон. Все должно проходить постепенно, не нужно резко менять режим дня.

Если вы хотите проконсультироваться с педагогом-организатором или педагогом-психологом центра «Родник» или записать дошкольника на занятия курса «Будущий первоклассник», звоните по телефонам: 70-56-02 (педагог-организатор), 70-56-04 (педагог-психолог). Мы находимся по адресу: ул. Бойко-Павлова, 20.

Юлия Крушлинская