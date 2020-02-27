Застройщики привлекли в строительство жилья порядка 3,3 трлн рублей средств дольщиков

Объем средств граждан, который застройщики привлекли в строительство жилья на 26 февраля достиг порядка 3,3 трлн рублей, из которых 0,2 трлн рублей аккумулировано на счетах эскроу. Об этом рассказал директор проектного финансирования и приоритетных проектов Банка ДОМ.РФ Антон Воронин в рамках VI ежегодного финансового саммита по недвижимости.

По его словам, на сегодняшний день объем одобренных банками кредитов в рамках проектного финансирования достиг 1 млрд рублей.

“Больше полугода назад строительная отрасль России перешла на новые правила. В целом доля проектного финансирования сегодня достигает порядка 30%. Проникновение нового механизма одинаково во всех регионах и не зависит от экономики субъектов, размера компании. Проектное финансирование доступно всем застройщикам в равной степени. Вне зависимости от того, на какой стадии банк начинает финансировать проект, ключевое - моделирование денежных потоков и подтверждение финансовой устойчивости. Помимо этого, Банк анализирует права на земельные участки. Важно чтобы не было противоречий между составляющими исходно-разрешительной документации. При этом учитывается деловая репутация как застройщика, так и генерального подрядчика и технического заказчика”, - рассказал представитель банка.

Большой объем проектного финансирования приходится на регионы – 718 кредитов на 472,7 млрд рублей. “В Москве проектное финансирование оформлено на 486 млрд рублей, в количественном выражении – всего 88 кредитов”, - привёл последние данные Банка России Антон Воронин.

Он отметил, что Банк ДОМ.РФ делает акцент на кредитовании застройщиков в регионах. По состоянию на 26 февраля банком одобрены 166 заявок на 615 млрд рублей.