Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика». Накануне в Администрации Президента РФ состоялся пресс-брифинг, посвященный старту заявочной кампании, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

По словам организаторов, основное отличие нового конкурса от основного проекта «Лидеры России» в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. В данном случае на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и победу.

- Если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя - только люди могут избирать. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта - это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей, - сказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Регистрация на конкурс продлится до 16 марта, 18:00 (по московскому времени). В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. В марте-апреле пройдут очные полуфиналы, а в мае состоится финал.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей».

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте: политическиелидеры.рф.