Администрация Хабаровска ожидает пострадавших от наводнения дачников, не получивших компенсацию

Хабаровских огородников разыскивают и обзванивают, чтобы оформить акты, подтверждающие затопление их земельных участков и поддержать материально. Как сообщили в городском управлении ГОиЧС, на сегодняшний день еще не все дачники, чьи участки точно попали в зоны подтопления, оформили документы для получения единовременной матпомощи в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации города.

После схода «большой воды», первичные сведения о том, какие именно дачи пострадали, муниципалитету предоставил Союз садоводов. В список на получение денежных средств тогда было внесено немногим более 1700 человек.

- Теперь мы столкнулись с двоякой ситуацией. С одной стороны, мы точно знаем, что, например, СНТ «Пчелка» попало под подтопление, но люди из этого товарищества не обращаются к нам, чтобы получить акты. Приходится их разыскивать через председателей товариществ. С другой стороны, к нам начали обращаться хабаровчане, которые хотят получить акт, но зачастую не могут подтвердить право собственности на землю, предъявляя только, скажем, членскую книжку, что, в соответствии с законом, не является необходимым документом для оформления выплаты, - рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов.

Таким образом, с учетом новых заявлений, список на получение материальной помощи вырос почти до 1800 человек. Более чем 90% из них положенные выплаты уже переведены на счета.

Напомним, для получения единовременной материальной помощи граждане не позднее 31 марта 2020 года включительно подают заявление в краевые государ­ственные казенные учреждения - центры социальной поддержки населения или краевое государственное казенное учреждение «Опера­тор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункцио­нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по месту жительства. Заявление необходимо подать по форме, ут­вержденной приказом министерства социальной защиты населения Хабаров­ского края, с приложением акта администрацией Хабаровска, подтверждающего нахождение пострадавшего земельного уча­стка в границах зоны подтопления во время режима чрезвычайной ситуации. Для получения этого акта пострадавшим необходимо обратиться в тот комитет по управлению районом администрации города, на территории обслуживания которого расположено садоводческое некоммерческое товарищество.