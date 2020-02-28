Хабаровская медицина никак не излечится от старых недугов

Недавно стало известно, что в среднем на 20% подняли оклады медикам Хабаровского края. Наверное, губернатор или его замы уже успели отчитаться в столицу нашей родины, как мощно поддерживается сфера здравоохранения в регионе.

На деле, как говорят сами врачи и медсестры, фонд оплаты труда остается неизменным несколько лет: чтобы "попасть" в правильную статистику, достаточно повысить оклады и одновременно урезать надбавки и коэффициенты. Начальству - вдохновенные отчеты, работникам - несколько ставок, чтобы прокормить семью.

Чего можно ждать в такой ситуации? Что приедет в какую-нибудь условную эльбанскую или совгаванскую больницу председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и скажет, как это было в Кургане, что не должна быть медицинская помощь такой допотопной?

- У нас бабушку увезла ночью скорая в 10-ю горбольницу. Положили в коридоре. Пока не подняли на уши всю администрацию, ее уже чуть ли не реанимировать пришлось. И это в Хабаровске. Что в деревнях творится, в каком-нибудь Чумикане? - задается вопросом житель Хабаровска Валерий Черенков.

С приходом к власти Сергея Фургала в сентябре 2018 года, а в сентябре 2019 - и с тотальным вхождением членов ЛДПР в ключевые представительные органы власти у жителей региона появилась надежда изменения к лучшему.

В числе основных запросов населения был существенный апгрейд системы здравоохранения. Ведь эту задачу губернатор - доктор по диплому - сам поставил перед собой в качестве приоритетных.

-Я прекрасно понимаю, как должна быть реорганизована система здравоохранения в Хабаровском крае, - уверенно заявлял Сергей Фургал.

Но несмотря на целевые программы и национальные проекты, на всевозможные меры привлечения специалистов в глубинку, молодые врачи не едут в село, а общая тенденция к сокращению медперсонала нарастает.

Особое недовольство и медиков, и потенциальных пациентов Хабаровского края вызвало официальное сообщение о том, что в 2020 году в регионе начнутся всего две социально значимые стройки. Это новый инфекционный корпус детской краевой клинической больницы в Хабаровске и детский сад в Мирном Хабаровского района.

Обещанный капремонт районной больницы в Советской Гавани, где глава региона распоряжался выделить 450 млн рублей, остался лишь сиюминутным посулом, отражая общее отношение губернатора и депутатов к проблеме: мы вам делаем что-нибудь в одном месте, вот и будьте довольны.

Между тем эксперты считают, что медицину в Хабаровском крае следует модернизировать, начиная с принципов формирования субсидий в рамках ОМС. Большие расстояния и малонаселенность некоторых районов не позволяет обойтись усредненными нормами финансирования, которые эффективны в центральных и западных российских регионах. Именно над этим стоило бы поработать народным избранникам и губернатору: никакими лозунгами проблему не сдвинуть с места, если нет финансирования.