Водитель главы Хабаровского края оказался судим за похищение человека

Хабаровский край стал уникальным местом в России. Здесь при наличии судимости или уголовного преследования в бэкграунде можно спокойно устроиться на работу. Причем, должности люди с уголовным прошлым занимают очень высокие, часто — руководящие. Близость к телу действующего губернатора Сергея Фургала позволяет криминалу чувствовать себя вольготно. Братва легализовалась на самом верху.

Криминал рулит

Виталий Шкарпита — личный водитель губернатора Фургала, возит его в «нерабочее время». Шкарпита — настоящий уголовник. Имеет судимость по ст 127 УК РФ. Это, на минуточку — похищение человека. Как киднеппер, при жесточайшем, казалось бы, кадровом фильтре смог попасть в правительство, и, тем более, стал возить первое лицо — немного непонятно. Почему немного? Пока мы не знаем, кто визировал (зная о тяжком преступлении) итоговый документ о приеме Шкарпиты на работу. Зато очевидно другое. При ЛДПР случилась легализация криминала на самом верху.

Чтобы понять логику происходящего, вернемся чуть в прошлое, когда Сергей Фургал занимался бизнесом, цветметом. В 2005-м бывшего полицейского, партнера будущего главы региона по бизнесу жестоко убили. Семь пуль и граната. Сейчас по подозрению в этом преступлении, еще в одном убийстве и в покушении на жизнь человека, в тюрьме под следствием сидит «близкий друг» (так его называли в СМИ) губернатора Николай Мистрюков. Он, кстати, занимался вместе женой Фургала «семейным» бизнесом действующего губернатора, в частности, заводом «Амурсталь».

Ещё в этой истории есть некто Моисеев. Он, в бытность работы Фургала депутатом Госдумы, был его помощником. Человек, которого называли «криминальным авторитетом», «лидером банды», промышлявшей заказными убийствами, был близким человеком Фургала, человеком на доверии. Тут очень важный вопрос: выполнял ли Моисеев поручения Сергея Ивановича, а если исполнял, то как? И будут ли еще скелеты, не в шкафу, но в земле? Легкий экскурс в историю почти все объясняет, кто стал ядром, точкой притяжения криминала в действующей краевой власти. Киднеппер Шкарпита, «лидер банды» Моисеев, подозреваемый в жестоких убийствах Мистрюков. Все — люди Фургала.

Братки в высоких кабинетах

Перейдем к тому, как криминальная система сейчас сама себя лепит. Итак, правительство Хабаровского края. Притяжение продолжает работать четко и надежно. Вот что пишут местные СМИ о Павле Поляке, руководителе «Службы заказчика правительства Хабаровского края. Во время работы в Тверской области Поляка «арестовали в одном из ресторанов Москвы с участием спецназа ФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями». Фабула — вывод 119 млн рублей за рубеж. Итог — уголовного наказания Поляк избежал и с таким прекрасным резюме оказался в правительстве Хабаровского края. А почему нет, если братва гуляет?

А замминистра транспорта Порошин? Там совершенно мутная и вполне очевидная история из Ивановской области, где раньше работал Порошин. Он руководил в частности фирмой «Строительная компания «Дом», которая очень хотела стать победителем аукциона на строительство детского сада в Нижнем Новгороде. И как-то (внезапно) совпало, что за эту победу был задержан чиновник местной, новгородской администрации. В его «Лексусе» следователи нашли 800 тыс рублей. Вообще же транши за «содействие в бизнесе», по информации местных СМИ, составили около 6,5 млн рублей. Там вовсю — торчат уши Порошина, который теперь, несмотря на, при власти, связях и деньгах. Система, руководимая губернатором Фургалом укрепляется себе подобными. Не увидим ли мы в ближайшее время «стрелку» с кучей правительственных джипов? А что, вполне в логике происходящего. Денег валом, тачки хорошие, связи тоже, власти — полно.

Ну и, многие, наверное, слышали о многочисленных обысках весной и осенью минувшего года. Это характеризует наше местное правительство очень четко. Никакой тебе «чистоты рядов», дозволено все, что дозволено первым лицом. Криминал пришел во власть и это почему-то становится нормой.

Александр Безденежных