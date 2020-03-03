Как приручить подростка

Вот уже несколько лет подряд в Хабаровске проходят курсы, где специалисты рассказывают родителям о том, как подружиться со своим ребенком, как сдержаться в конфликтной ситуации, правильно говорить на деликатные темы и о многом другом... Это курсы для родителей подростков.

За три года, что специалисты ХКОО "Наши сердца" и Центра семейного устройства ведут занятия программы "Наука семейного счастья", десятки родителей сказали, что их семьи стали счастливее. Что им раньше мешало прийти к гармонии в семье? Оказалось, простая неосведомленность… Скандалы в семьях случались не потому что "подростковый возраст", а потому что родители не знали, что с ним делать.

В течение восьми занятий специалисты помогают группам родителей разбирать трудные ситуации, возникающие в процессе воспитания, дают "инструменты" для решения многих проблем. Психологи говорят с родителями о том, почему подросток эмоционирует, почему он не пошел делать уроки, как раньше, а хлопнул дверью и лег на диван, или, не дай Бог, у чада из кармана выпали сигареты… Кто-то бьется в истерике, а кто-то "берет себя в руки" и начинает разбираться, и психологи "Науки" в этом помогают.

Не каждый родитель готов меняться. А проблемы, зачастую, в нас, а не в наших детях. Кто-то из родителей приходит с конкретным вопросом: "Как заставить ребенка сделать так, как я хочу? Я же знаю, что так лучше!". Кто сказал, что для подростка это – лучше? Он – личность, со своим характером и со своими потребностями. Многие проблемы от неумения слышать. Кто-то из родителей не принимает тот факт, что нужно меняться самим, а не "ломать" детей, они уходят после первого занятия – таких единицы. Остаются те, кто готов бороться – порой даже со слезами на глазах.

Курсы для родителей подростков "Наука семейного счастья" – это не только лекции, а, по большей части, практические упражнения, отработка типичных ситуаций, творчество участников, поддержка специалистов, и, конечно же, людей со схожими проблемами.

21 марта стартует заключительный восьмой поток в рамках грантового проекта.

"Наука семейного счастья" реализована при поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Информация по телефону: 8 (4212) 70-46-12

Адрес: ул. Ленинградская, 11

КГКУ Центр семейного устройства