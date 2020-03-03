Чем опасен весенний лёд рассказали инспекторы ГИМС хабаровским школьникам

В рамках Всероссийского открытого урока к международному дню гражданской обороны сотрудники инспекторского отделения ГИМС МЧС России по городу Хабаровску провели в средней школе №62 краевой столицы занятие по правилам безопасности на водоемах. Город стоит у реки, и впереди каникулы. Чтобы они прошли без несчастных случаев, эти знания пригодятся школьникам.

В спортивном зале на урок собрались дети двух первых классов. Сначала государственные инспекторы ГИМС МЧС России Виктор Вторушин и Николай Шестовицкий рассказали, чем опасен лёд на реках и озерах, различных котлованах и карьерах весной, когда он начинает таять и разрушаться. Поэтому играть, гулять в это время на водоемах крайне опасно, можно провалиться в воду. Также нельзя уходить к реке одним без присмотра взрослых.

После беседы с ребятами сотрудники ведомства поделились с первоклашками навыками и умениями в спасании людей. Для начала они объяснили, какие бывают спасательные жилеты и как их правильно застёгивать. Это нехитрое приспособление обязательно надо надевать, находясь в лодке, на водном мотоцикле. Он может спасти жизнь в случае падения за борт. Также ребята примерили спасательный круг, который далеко не лёгкий. А вот посильным спасательным снаряжением для детей вполне может стать веревка или «конец Александрова». Последний из них мальчишки и девчонки тут же потренировались бросать своему «утопающему» другу. Веревка с двумя поплавками и петлёй на другом конце не раз взмывала в воздух, попадая в «цель». Завершился урок маленьким мастер-классом по вязанию узлов из канатов и проверкой их на прочность во время перетягивании веревки между командами. Победила, конечно же, дружба. А для инспекторов ГИМС МЧС России главный итог занятия в том, что малыши в игровой форме получили навыки спасания людей, и теперь будут задумываться насколько могут быть опасны игры на весеннем льду.

Такие познавательные открытые уроки пройдут во многих школах и детских садах края. Их цель – предупредить возможные происшествия на водоемах и гибель людей, а самое важное – детей!

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю