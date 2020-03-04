«Нам обещали, что мы встретим 2020 год в своих квартирах»: обманутые дольщики о потере надежды на помощь властей

Люди, вложившие свои деньги в строительство дома по улице Алексеевской в Хабаровске, пять дней назад вновь вышли на пикет к зданию правительства Хабаровского края. В который раз они обратились к власти с требованием поставить точку в истории, которая длится уже

несколько лет: дом заморожен и недостроен, а власть, похоже запуталась и в обещаниях, и в способах решения проблемы.

Плакат - осадное оружие

Это теперь уже стало больше похоже на осаду местного «белого», правительственного дома. Люди, которые не могут въехать в свои квартиры уже шестой год, надеялись, что новый губернатор Сергей Фургал попробует справиться с их бедой. Тем более, он обещал. Но все по прежнему: застройщик банкрот, кто и на какие деньги станет достраивать дом — непонятно.

«В любом случае ЖК "Алексеевская" будем достраивать, людей так не бросим. Найдем законный способ взять всё на себя и сами будем достраивать» - так говорил глава края в сентябре прошлого года.

Движения — ноль, а люди теперь ходят на площадь Ленина к зданию правительства Хабаровского края как на работу. Точнее, как на осаду. А какой у них выход? Только брать губернатора измором и попытаться сделать так, чтобы он наконец-то ответил за свои слова. Мы поговорили с жителями долгостроя.

- Никакой надежды у нас не появилось, никакого движения не произошло, - рассказывает Татьяна, одна из участниц многочисленных совещаний и изматывающих пикетов.

- Но ведь в прошлом году губернатор едва ли не кулаком по столу стучал, обещая вам помочь.

- На этом все закончилось благополучно.

- А в скольких вы принимали участие заседаниях в правительстве?

- Думаете, я считаю? Я весь год туда ходила. Но Фургал обещал в первый раз, что мы новый 2020-й год встретим в своих квартирах, во второй раз, что в ноябре выйдут рабочие, потом, что в январе они выйдут и что сентябрь 2020-го — это по самым пессимистичным прогнозам — срок сдачи нашего дома. Фургал, сидя рядом со мной, мне в лицо говорил, что я Новый год встречу в своей квартире. Но сегодня ничего не поменялось.

Но стройка до сих пор стоит, а люди стоят в пикетах. Была надежда, что эта изматывающая тяжба кончится, когда мэрия предложила вариант с инвестором и даже нашла такового. Он достроил бы дом, получив в качестве компенсации участок земли в центре Хабаровска. Но, как только появилась эта возможность, новостные заголовки заиграли словами губернатора: «Мы поможем дольщикам Алексеевской, но не так, как хочет мэрия»

Вообще у губернатора с мэрией Хабаровска какой-то вечный клинч, противостояние. То из-за транспортных социальных карт, проект по введению которого был провален, хотя на него было запланировано истратить (или все же истрачено?) около 3 млрд рублей. Из-за дольщиков вот не может Фургал договориться с мэром. Идет какой-то громкий чиновничий междусобойчик. А люди тем временем мерзнут по окнами «белого дома» с плакатами «Мама, папа, я — бездомная семья». Вот тебе и социальный бюджет Хабаровского края, вот тебе и гарантии благополучия, вот тебе и не приведшие ровным счетом ни к чему обещания губернатора. Мы уже стали привыкать к этой популистской безысходности.

Наблюдение со стороны

Почему так выходит с правительством края и губернатором Фургалом во многих вещах? Все просто: надо было поддержать имидж всенародно избранного. А поскольку ресурсов не было, а партия ЛДПР у нас, как известно — собрание громких, часто жестких, лозунгов, пришлось пойти привычным путем: обещать, обещать, обещать. В итоге, обещалок скопился такой ворох, что хватит на три поколения губернаторов. Тут еще вот какая крамола закралась в голову. А что если, это часть осознанной политики нынешнего правительства теперь? Вот смотрите. Люди ходят на совещания к Фургалу, где он проводит «громкие» разбирательства, в частности по обманутым дольщикам, весьма уязвимой социальной группе. Значит, губернатор слышит, он доступен, как бы открыт для диалога. И как бы власть близка к народу, его бедам и чаяниям. Но, на самом деле — нет. Все стоит колом как Сизифова гора.

Дальше. Люди стоят в многочисленных пикетах у «белого дома». Что это с точки зрения чиновников? Самая что ни на есть демократия. Никто людей в полицию не забирает, ОМОН не разгоняет, все позволено. И даже всякий раз какая-нибудь добрая душа выползет из белокаменного дома, выслушает, покивает, пообещает. Мол,видите, товарищи ходоки, к вам прислушиваются. Такие осады в последний год-полтора стали привычной достопримечательностью площади Ленина. То сироты голодают в ожидании квартир, то дольщики требуют достроить дом.

Пока же ясно лишь одно. И те и другие тратят очень большие деньги, чтобы жилье снимать. В этом противостоянии людей с властью, в этой «осаде белого дома» люди несут, к великому сожалению, невосполнимые (никто их не компенсирует никогда) потери. Но те же дольщики несмотря ни на что сдаваться не намерены. Пикеты будут и дальше. Это, к сожалению, почти единственный способ напомнить о себе.

Степан Петров