С любовью к женщинам

Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края объявляет творческий конкурс праздничных поздравлений к 8 марта.

Авторам трёх самых интересных и искренних поздравлений будут вручены подарки от наших партнёров! Это удивительные по своей красоте букеты от флористического салона «Анюта», вкуснейшие сладкие пироги от пекарни Ирон Кабис.

К участию в конкурсе приглашаются все без исключения: и взрослые и дети. Если Вы или Ваш ребенок прекрасно читает стихи, делает поздравительные видео-ролики, открытки или просто готов признаться в любви родному и близкому человеку, порадуйте маму, бабушку, жену или любимую девушку душевным поздравлением к празднику.

Проявите фантазию и запишите по-настоящему интересный видеоролик. Его продолжительность не должна быть больше 59 секунд. Возможно, именно Ваше видеопоздравление получится очень трогательным или, напротив, очень забавным. Главное, чтобы видео было снято с душой и заставило родного и близкого человека искренне улыбнуться, испытать самые положительные эмоции.

Сюрприз будет в день праздника гарантирован!

Проявите фантазию и запишите по-настоящему интересный видеоролик с поздравлением своей любимой, маме, бабушке или жене.

Все, без исключения, поздравления будут транслироваться на большом интерактивном экране набережной Хабаровска в день праздника!

Итак, все поздравление для самых близких и родных людей Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края принимает в Инстаграмм @naberezhnaya_khv или на почту dss27_levik@mail.ru Сроки проведения конкурса до 7 марта.

Телефон для информации 89294119249