Пятую станцию для электромобилей торжественно открыли в Хабаровске

Станция расположена на улице Комсомольской рядом с жилым комплексом «Культура». Она была установлена в октябре прошлого года и всю зиму проработала в тестовом режиме. Мощность устройства составляет 50 киловатт. В комплект входит система видеонаблюдения и парковка для «заряжающихся». Оплатить услугу автолюбители могут через специальное мобильное приложение, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска

«Стоимость минуты зарядки - 6 рублей. Если учитывать, что 20 минут «заправки» дает запас хода примерно на 150 километров, то себестоимость километра пути – меньше рубля. Это делает электромобили все более популярными», - рассказал руководитель компании-застройщика ЖК «Культура» Денис Грось.

Как свидетельствует статистика, после Москвы и Владивостока Хабаровск занимает в России третье место по популярности электрокаров. Сегодня в городе зарегистрировано около 500 машин на электродвигателях. Подавляющее большинство – автомобили марки «Nissan Leaf». В церемонии открытия участвовал и мэр города.

Сергей Кравчук отметил, что в городе все больше внимания уделяют экологичному транспорту. К примеру, сегодня в краевом центре почти 150 автобусов работают на газомоторном топливе.

«Охрана экологии – один из приоритетов в работе администрации города. Если спрос на электрокары будет расти, если к нам будут поступать обращения о развитии сети заправочных станций для них, мы будем прорабатывать этот вопрос», - сказал мэр.

Открывшаяся станция стала в Хабаровске уже пятой по счету заправкой для электромобилей. Их устанавливают частные лица. Комплексы расположены рядом с магазинами и автосервисами в разных районах города.

Фото: Khabarovskadm.ru