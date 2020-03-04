Рви когти!

Мастер маникюра вырывала людям ногти и получала за это большие деньги. Ее поймали и посадили в СИЗО

По версии издания L!FE, хабаровские живодерки Алена Савченко и Алина Орлова попали в десятку самых опасных детей мира. Репутация дальневосточного «города грехов» создана. Теперь ее следует закрепить! В местном СИЗО до сих пор пребывает Елена Дзык. Или, как она себя называет, Леди Коготок.

Дама прославилась тем, что вырывала у людей ногтевые пластины. При этом брала за это нешуточные суммы денег.

Плясун с поврежденными ногами

Комсомольчанка Светлана Надеждина (имя и фамилия изменены по просьбе респондента) в 2017 году попала в ДТП: перелом двух позвонков, сильный ушиб стопы. Из-за травмы слез ноготь. Надеждина стала искать в Интернете, как ей можно исправить косметическую проблему. Она наткнулась на блог москвички Елены Дзык.

Леди Коготок позиционировала себя как профессионального мастера маникюра и педикюра. Посредством видеороликов она давала вполне себе адекватные консультации. Надеждина, следуя советам Дзык, смогла не только исправить собственный косметический недостаток, но и сделала педикюр матери.

Москвичка, помимо ведения блога с многочисленной аудиторией, ездила по стране с семинарами. Узнав, что она посетит Хабаровск в июле 2018 года, комсомольчанка записалась на тренинг. Занятия проводились в теплой и дружеской атмосфере. Лишь потом Надеждина заметила, что атмосфера была чересчур теплая и чересчур атмосферная…

«После медицинских манипуляций люди вели себя странно, - рассказывает Светлана Надеждина. – Например, танцевали. Причем даже те, кто до семинара еле сгибал колени».

Собравшиеся стали свидетелем чуда? Отнюдь. На следующий день у «плясунов» начались осложнения на конечностях. Скорее всего, имело место введение людей в некое подобие транса. Недаром, когда методы «лечения» Елены Дзык стали известны всей стране, на программе у Андрея Малахова одним из гостей был известный сектовед Александр Дворкин. Доведение толпы до экстатического состояния является известным инструментом массовой манипуляции.

Гранулемы

Еще одно обстоятельство сильно поразило Светлану Надеждину. Елена Дзык обещала в ходе своего тренинга обучить людей технологиям профессионального маникюра и педикюра. Вместо этого она стала «преподавать» вырывание ногтей. Под роговой пластинкой скрывается «гранулема» - источник многих болезней, и если от нее не избавиться, человек рискует заболеть раком или другим страшным заболеванием. Вот что говорила Леди Коготок ученикам.

«Ногтей лишались добровольцы-модели, - продолжает комсомольчанка. – Мы же должны были следить и повторять. Дзык не только удаляла непосредственно ноготь, но и весь участок кожи вокруг ногтя».

Когда Надеждина спросила, действенна ли такая «инновация», москвичка сослалась на многочисленные хвалебные комментарии под видеороликами в своем блоге. Моя респондентка решила немедленно покинуть экзотическо-кровавые занятия. Она подала на Елену Дзык в суд, требуя вернуть уплаченную за тренинг сумму в размере 95 тысяч рублей.

«После процедур люди сначала чувствовали себя хорошо. Но одна женщина через какое-то время дважды сознание теряла. Я требовала у Дзык: покажите людей, которым вы месяц назад удалили ногти, я хочу посмотреть, как они выздоровели! Но Дзык либо советовала ознакомиться с отзывами в своем блоге, либо показывала свои ногти. По ее словам, она тоже делала себе процедуры, и все с ней нормально. Но я точно могу сказать, что ничего она себе не вырывала и не вырезала!».

Жительнице Якутска Светлана С. столичная дама вырезала пять ногтей на ноге. Хирургическую процедуру она проделала и с военным пенсионером из Ванино.

«У С. спустя две недели ничего не прошло, - рассказывает Надеждина. – У нее все болело, ноги забинтованы. Мужчина из Ванино после попал в госпиталь в тяжелом состоянии. У нас общий чат, и мы все по-прежнему переписываемся. У кого удалили ногти – ни у одной они не отросли. Только шрамы остались».

Люди стали обращаться в правоохранительные органы. Елену Дзык арестовали и посадили в СИЗО. Ей предъявили обвинение в причинении среднего вреда здоровью. В Интернете люди подписывают петицию с требованием запретить вырывательнице работать с людьми. На данный момент обращение подписали почти 22 тысячи человек.

«У каждого врача есть свое кладбище»

В Хабаровском районном суде прошло очередное судебное заседание по делу Леди Коготок. На сей раз выслушивали экспертов. Так, сотрудник судебной экспертизы Дарья Куличкова пояснила, что для совершения хирургической операции (а удаление ногтей таковой и является) необходимо знать множество параметров. Среди них данные о весе пациента и наличии у него аллергии. После удаления роговых пластин могли наступить последствия в виде нагноения, обострения болезней (диабет и т.д.), вплоть до смерти. Так, у одной из «моделей» Елены Дзык после процедуры случился анафилактический шок.

«Проводить подобные операции должен человек с медицинским образованием, с соответствующими дипломами и сертификатами, - заявила Куличкова. – И далеко не во всех случаях требовалось хирургическое вмешательство».

Как выяснилось, медицинского образования у Дзык нет. Однако она стала приводить свои доводы. Среди них: аргумент эксперта про обострение болезней носит предположительный характер (ведь обострения, по ее словам, ни у кого не произошло); у пациентов спрашивалось о переносимости/непереносимости обезболивающих препаратов; нет фактов, указывающих на возникновение анафилактического шока вследствие именно манипуляций с ногтями; необоснованное обвинение в виде причинения среднего вреда здоровью, когда во многих случаях нет и легкого вреда. Также Дзык хотела снять сапог и показать судье свою ногу.

«У меня была такая же чистка, как у потерпевших, - заявила Леди Коготок. – Если бы соблюдались мои рекомендации, если бы дали оттечь жидкости в ране, то ногти бы выросли. Отток продолжается до трех недель. Потерпевшие же обработали рану, чем сделали корку, препятствующую росту ногтя».

«Это называется не корка, это называется «струп», - поправила москвичку Куличкова.

Следующий эксперт, на сей раз представитель Росздравнадзора, сказал, что только хирург может проводить операции по удалению ногтей. А никак не мастер маникюра.

«А вы слышали поговорку «у каждого врача есть свое маленькое кладбище?» - спросила Елена Дзык. – Когда врачи убивают, это [считается] законным».

Сторона защиты подвергла сомнению сам факт назначения экспертом представителя Росздравнадзора, у которого, как выяснилось, нет медицинского образования (однако у него имелось высшее юридическое образование и медицинский сертификат). На этом заседание завершилось. Следующее слушание по делу вырывательницы ногтей пройдет 10 марта.

Андрей Канев