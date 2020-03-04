Нам есть что показать

75-летие победы хабаровчане собираются отметить большими семейными коллекциями

Сотрудники архивного отдела администрации города закончили прием заявок на 11-й смотр-конкурс «Лучший хранитель истории», посвященный 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По условиям конкурса, участие в мероприятии могли принять учреждения и предприятия, имеющие ведомственные архивы и коллекции, а также горожане, обладающие личными коллекциями и архивами, связанными с историей краевого центра. Среди организаций и ведомств, подавших заявку, в этом можно отметить большую активность (по сравнению с прошлыми годами) отдельных воинских частей и подразделений МО РФ. По славной традиции «непобедимой и легендарной» они представляют свои «комнаты боевой славы». В 11, победоносном конкурсе есть своя неожиданность – на участие заявилась такая специфичная организация, как УФСИН.

По информации работников отдела, частными лицами подано свыше 20 заявок. Большая часть из них является собранием семейных реликвий времен войны - награды, письма, справки, грамоты и иные документы 40-х годов прошлого века. Но как сказали специалисты архивного отдела, имеются и весьма неординарные коллекции артефактов по заявленной теме.

Подать заявку – это одно. Каждому соискателю знака «Лучший хранитель истории», неважно - организация это или частный коллекционер, придется свое «достояние» защитить: либо приведя неопровержимые доказательства – предоставив для осмотра членами авторитетной комиссии те или иные артефакты, либо обеспечив доступ судейской коллеги в хранилище истории.

Всего за 10 прошедших лет в конкурсе приняло участие 80 организаций и предприятий, 25 образовательных учреждений, 89 жителей города и края. Присоединяйтесь к достойной компании, поборитесь за «золотое перо». Такое неофициально название имеете памятный знак «Лучший хранитель истории». Сохранить историю, приумножить знание – святой долг каждого гражданина нашей великой страны!

Виктор Панин