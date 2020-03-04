Миллион – молодым!

Молодым семьям в Хабаровском крае выделяют солидные подъемные суммы

С 4 по 28 марта 2020 года региональное министерство строительства принимает документы от молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В среднем выплата на приобретение квартиры в новостройке составит порядка одного миллиона рублей.

По краевой программе выплату можно получить на покупку квартиры как в только что введенном доме, так и в строящемся объекте. Прием молодых семей будет вестись по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, кабинет 507 (актовый зал). Подача документов по средам - 04, 11, 18, и 25 марта с 14:00 до 19:00 часов и по субботам - 07, 14, 21 и 28 марта с 10:00 до 14:00 часов. Заявителям необходимо предоставить копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, справки о платежеспособности. Очередность формируется по дате получения справки о нуждаемости в улучшении жилищных условий.

По региональной программе на организацию выплат предусмотрено около 195 миллионов рублей. По идее, этих средств хватит, чтобы организовать выплаты 150 семьям края. И это не все радостные новости. Есть и иное направление государственной поддержки населения отдаленных территорий. На 2020 год Хабаровский край получил субсидию на финансирование семей, планирующих покупку жилья на вторичном рынке. На это федеральным центром выделено 514 миллионов рублей. Среди всех субъектов Российской Федерации это максимальный объем финансирования. Нам есть чем гордиться!

Всего в 2020 году в нашем регионе на выплаты молодым семьям направят чуть боле 780 миллионов рублей. На эту сумму условия проживания смогут улучшить порядка 830 семей, что, будем надеяться, поспособствует закреплению населения в Хабаровском крае.

Эдуард Попов