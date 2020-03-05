"Круг благотворителей" пройдет в Хабаровске

10 марта в Хабаровске впервые пройдет «Круг благотворителей» – это особый, очень человеческий, эмоционально насыщенный формат фандрайзингового мероприятия.

«Круг» проводит Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО ДВИСОР) в партнерстве с Автономной некоммерческой культурно-просветительской организацией "ТОЧКА РОСТА" и Хабаровской региональной общественной организацией «Центр общественных инициатив «Ладъ»

в рамках проекта Благотворительного Фонда "Гарант" (Архангельск) «От практики к устойчивому развитию: повышение потенциала ресурсных центров для НКО» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Участники «Круга благотворителей» - это не обязательно состоятельные, но обязательно состоявшиеся люди – независимо от рода занятий, возраста, уровня доходов.

Это люди, готовые своими средствами поддержать три некоммерческих социально-значимых проекта, которые будут реализованы на территории г. Хабаровска и Хабаровского края.

Проекты будут представлены в ходе «Круга». На каждый из них планируется собрать по 40000 рублей.

Если Вы готовы поддержать понравившийся вам проект хотя бы 500 рублями – вы можете стать участником «Круга»!

Желающие принять участие смогут заранее познакомиться с общей идеей каждого проекта и получить персональное приглашение, в котором будут уточнены место и время.

По телефонам 89145405239 и 89142020168 вы можете задать все интересующие вас вопросы и сообщить о своем желании принять участие в этом новом для нашего города и очень значимом событии.