Прокуратура Хабаровского края начала борьбу со свободной продажей алкоголя

По инициативе прокуроров под запрет реализации спиртного могут попасть магазины, чей выход ведет во двор жилого дома или расположенные со двора многоэтажек. Но с представителями надзорного органа не согласны и чиновники, и бизнесмены.

Инициатива по борьбе с чрезмерными возлияниями и, как следствие, растущей преступностью - у прокуратуры. Жителей решили оградить от чрезмерно доступных алкоточек, тех, что «вросли» в дома и находятся буквально в «полушаговой доступности» для обитателей спальных микрорайонов.

Не совсем согласны с прокурорами в местном, краевом минсельхозе, сообщают «Вести-Хабаровск». Запрет будет холостым, считают чиновники, курирующие пищепром. Все от того, что ограничение не коснется так называемых псевдобаров, которые и расположены в многоквартирных домах. К ним как раз-то больше всего претензий у жильцов, а не к магазинам.

А целый уполномоченный по делам бизнеса Олег Герасимов в ходе обсуждения прокурорской инициативы и вовсе раскрыл и так всем известное ноу-хау: ночью в Интернете можно легко купить алкоголь. Герасимов даже рассказал, что в телефоне у него есть контакты «сумрачных бутлегеров». От себя добавим, что именно вот так закончился запрет о продаже алкоголя после десяти вечера в обычных магазинах. То есть ночью купить нельзя, но можно.

Вступился за себя и бизнес, мол, это чревато коллапсом. Четверть предприятий торговли, торгующих алкоголем, по оценке «Вести-Хабаровск», будут вынуждены закрыться. А это, как известно, минус налоги и минус какие-никакие рабочие места. Куда податься людям после потери работы? Как в том кино: «А я в запой, замечательное место, хотите со мной?».

Вообще, конечно же, всякий запрет теперь выглядит как-то нелепо. Вполне себе легально продаются самогонные аппараты, сахар и прочие ингредиенты - в свободном доступе и без талонов, бери сколько хочешь. Ну и теневой виртуальный рынок, который с наскоку не победить. А пытались?

Но даже если (теоретически) «завернуть» всю ночную интернет-торговлю спиртным, сработает многим известный позднесоветский вариант. Вдруг кто помнит, когда алкоголь был по талонам, ночью у таксистов можно было купить бутылку. Дорого, но с градусами. Часто - поддельную. А много ли страждущему надо?

Так что тут, в этой извечной российской беде, как говорится, тщательнее надо, товарищи, тщательнее.

Степан Шишкин