В Хабаровске по весне на нет сходят инновационные автобусные павильоны

Как тот снег, что под весенними лучами солнца постепенно превращается в грязные лужи, так и распиаренные в прошлом году «умные остановки»постепенно превращаются в кучки стекла.

Первым делом еще в декабре прошлого года ударом кирпича «вынесли» стекло остановки «Кругосветка». На днях развандалили остановку у ПИ ТОГУ - то ли вышибли стекло чьей-то тушкой, то ли неловко ударили иным «тупым твердым предметом». А может, сработал фактор «усталости материала»? Как никак в нашем суровом дальневосточном климате они зиму худо-бедно простояли-продержались. Кто его знает. «Стекло - приемлемый материал для умных остановок, но, к сожалению, эти остановки оказались умнее тех хабаровчан, которые занимаются вандализмом. Очень жаль, что есть такие люди, которые ещё не научились уважать окружающих, свой город, а значит, и себя эти люди тоже не научились уважать», - прокомментировал акт вандализма очень «злой дальневосточник», он же депутат городской думы, он же Александр Каян в своем уютненьком канале.

Что, опять не тот народец вам, господа, попался? А ведь кто-то (не будем тыкать пальцем) говорил об антивандальной устойчивости остановок ценой порядка 900 тысяч рублей? Или это касается только металлических профилей? С этим все в порядке, металл крепок как никогда, стекла вот вылетают. «Стекло взорвалось. Калёнка. Оно как бы и очень крепкое, но от резкого точечного удара буквально взрывается осколками. Вероятно, на остановках поставили 8-ку, хотя огромная площадь, надо было 10-12. Хорошо, что случайно не взорвалось, когда рядом были люди. Думаю, лучше триплекс ставить, он хоть не рассыпается», - отвечают блогеру-депутату из толпы.

Стекло толщиной 10-12 миллиметров имеет иную стоимость, чем более тонкое полотно. Его уже объявили ударопрочным и «дорогостоящим элементом» умной остановки. Офигеть! Дайте две! Закаленное стекло, на которое наклеили два слоя прозрачной пластиковой пленки, – ударопрочное и дорогостоящее? И подогрев в закрытом контуре павильона, где нет одной стены? Соколиный Глаз из анекдота, который на третий день плена заметил, что в сарае не хватает одной стены, в данном случае более реален. Не поработали ли большой деревообрабатывающий комбинат с попилами и как минимум артиллерийский корпус с откатами? Я ни на что не намекаю, но… Наверное, стоит проверить депутатам госзакупку по этим остановкам? Это и вас, Александр, тоже касается. Там явно и с качеством стекла не всё в порядке, и с работой остальных «умных» элементов не все благополучно.

Хотите, предскажу, какой остановочный павильон падет следующим? Не сегодня-завтра разлетится на куски одно из торцевых стекол на остановке «Памятник морякам-амурцам». И тут нет ничьей злой воли. Просто «как бы триплекс» начал разрушаться с нижнего угла. Отслоилась прозрачная пленка, что по идее должна укреплять весь пакет. Стекло начало выкрашиваться… Легкий удар локтем (там реально скользко, а тем более если тело навалится), и опять куча осколков. И что там с монтажом двух экранов и иного высокотехнологичного оборудования, что в прошлом году сперли с остановки в поселке имени Горького? Злодея ведь нашли, оборудование вернули – GSM-модуль, компьютерные комплектующие и два монитора. Ждем-с, когда самая первая, самая высокотехнологичная остановка в Хабаровске заработает в полном объеме. И да, заодно и там стёкла надо вставить.

Или не заработает? Как я понимаю, остановки до сих пор не переданы на баланс заказчика. «Но ведется работа по передаче построенных объектов в департамент муниципальной собственности. Вот тогда за каждой умной остановкой будет закреплена ответственная организация»,- на голубом глазу в конце февраля 2020 года заявила Татьяна Воробьева, начальник отдела МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту». Люди работают, «делишки мутятся, баблишки крутятся»? Все при деле.

Пока что видеокамеры не подключены, инфракрасные обогреватели всю зиму не работали, как и USB-зарядки. Кстати, кое-где USB-порты выдернуты «с мясом». И как результат - ничего умного в этих инновационных будках нет. Самые обычные остановочные павильоны. Так стоило «огород городить»?

Тут и на самых обычных, неумных остановках, оказывается, бардак творится. На последнем аппаратном совещании руководителей структурных подразделений градоправитель Сергей Кравчук поднял вопрос о принадлежности автобусных остановок в городе. Их в Хабаровске более 700, часть находится в аренде у малого и среднего бизнеса, часть обслуживается муниципальными предприятиями благоустройства…

«Ни меня, ни жителей не удовлетворяет то состояние, в котором многие из них сегодня находятся. Поручение департаменту муниципальной собственности и управлению дорог и внешнего благоустройства: разобраться с принадлежностью павильонов и площадок, создать реестр. Если их использует бизнес, то пусть и содержит их так, чтобы не было жалоб, если управление дорог и внешнего благоустройства – спросим с них по всей строгости. За всем хозяйством в городе должен быть должный присмотр. Это касается, в том числе, и автобусных остановок», - сказал градоначальник. Тем более что есть представители бизнеса, готовые содержать остановки в порядке в обмен на возможность размещать на них торговые павильоны или рекламу объектов. Вот тогда и заживем!

Эдуард Попов

Триплекс (от лат. triplex — тройной) — многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной плёнкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки). Как правило, изготавливается прессованием при нагреве.