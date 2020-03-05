Испытано на себе: Анюткины слезы

Продолжение истории об отдыхе в санатории "Анненские воды"





...Оформив медкнижку, я, прихватив приправу, побрёл за тянувшейся людской тёмною лентой на обед.

К столику 900х700 мм (специально измерил рулеткой) министры и замы министров от здравоохранения умудрились приткнуть шесть здоровых мужчин!

Какие тут блюда, какие приправы: шесть тарелок больших, куда нужно самим нам налить суп, шесть плоских тарелок со вторым, пресным блюдом, шесть стаканов компота, плюс хлеб на тарелке, плюс большая кастрюля, с торчащею вверх поварёшкой!

О каких-то саннормах (1,8 м на человека) тут не стоило даже мечтать. За свою долгую жизнь приходилось бывать мне на приисках старателей, был я в дремучей тайге у геологов, ходил на судах по Берингову и Охотскому морям и нигде не встречал такой тесноты и таких безобразий.

Когда разливался весь суп по тарелкам, большая кастрюля с остатками первого блюда просто ставилась на пол!

Ну да ладно, как говорят, в тесноте да не в обиде.

Плотно покушав, стал я спускаться по лестнице вниз, цепляясь рукой за шершавую стену - перила, что шли вдоль стены, были выдраны «с мясом».

Попав в низкое, словно хрущёвская хата, фойе, поглядел с большим любопытством на развешенные по стенам «шедевры». Здесь было всё - от невзрачных лубочных картин позапрошлого века до последней мазни местных, дальневосточных умельцев.

Под стёклами бежавших вдоль стен низких столиков показана в документах и фото история «Анненских вод». На столе, что возле входа в большой зрительный зал, стояла то ли надгробная, то ли настенная тяжёлая чугунная плита.

На ней было выбито, что с 1937 по 1967 г. командовал санаторием бравый будённовец. С кем, за что воевал он?

Гражданская война - самое позорное состояние, которое только может быть в государстве и гордиться нам этим, считаю, зазорно. Интересно, какой бравый конник правит сейчас санаторием?

В дальнем углу - широкая дверь в бильярдную, открыта настежь. Здесь два бильярдных стола, меж которых неторопливо прохаживаются большие любители точной игры.

Кто-то тут, видимо, проиграв всё до последнего цента в «американку», от обиды полоснул острым, как бритва, ножом по закрытому тёмным линолеумом полу, и огромная, забитая пылью дыра зияет широкою грязною пастью.

На широком крыльце клубно-столового комплекса меня, как и всех отдыхающих, встречает, задрав вверх морды, разномастная собачья свора.

Белый снег в округе обильно полит ядовитой собачьей мочой и завален промёрзшим чёрным калом. Ладно, лютый холод, зима, а настанет цветущее лето, когда все корпуса санатория займут прибывшие сюда на лечение дети?

Они по дорожкам не будут ходить, они будут бегать, гонять по траве-мураве лёгкий мяч, будут падать в траву, а трава- мурава сплошь завалена… Но это ещё полбеды. Эта страшная, в тридцать голов, озверевшая свора принесёт на своих шкурах из окружающей тайги столько блох и клещей, что малым детям мало не покажется!

Вдоль аллей местный плотник повесил на ветки деревьев уютные домики. Но, кроме птичек – синичек, прилетает сюда вороньё, оглашая округу ужасными криками. В летнюю пору эта стая притащит на кусты да деревья столько различной заразы с расположенных рядом свалок, что никакой санэпиднадзор с этой ужасной заразой не справится!

Случайно повстречав на тесной аллее главврача, показал ему на торчащие людям в глаза длинные ветки:

- Обрезать бы их, придать тем кустам да деревьям божеский вид.

- Что ты! Что ты! – как на чумного вскинул вверх руки начальник. - Я те деревья садил и трогать их никому не позволю.

Но быстрее в целебные, тёплые воды.

Открываю массивные чёрные двери, за ними - стеклянная лёгкая дверь. Дверных ручек нет. До слёз знакомая картина: оторвалось и кануло в Лету. Кто толкает ту дверь плечом, кто рукой или животом, кто пинает ногами.

Прошёл коридором, поднялся на второй этаж, ищу взглядом где бы присесть, раздеться.

На весь коридор - две узкие лавки и две металлические тощие вешалки, к разноцветному букету которых не подступиться. Кто не брезгливый, приткнули шубы, куртки к углам. Стена с белым кафелем от потолка и до пола осыпалась, рухнула. Красный кирпич, мазки серого бетона взирают из глубины на посетителей. Кругом скудость, мрак, запустение. В раздевалках вместо висевших когда-то по стенам крючков зияют лишь рваные тёмные дыры. В углу – табурет принимает одежду.

Принял ванну и душ и, подняв с пола куртку, пошёл в барак №1 коротать время до ужина.

Промозглою ночью пришёл в наш холодный Хабаровский край обширный южный циклон. Упал на тайгу нежный снег. Ранним утром, оглядев с высокого крылечка преображённую за ночь округу, напрасно пытался я узреть дружно машущих мётлами дворников.

Не появились они ни к обеду, ни к позднему вечеру. У сферы обслуги случился в далёкий тот день выходной!

Днём на термометре - плюс, а ночью, естественно, – минус. И началось Вавилонское столпотворение.

Бросив в стороны руки, бредёт с тяжким трудом длинной тёмной цепью народ по заледенелым дорожкам - кто в столовую, кто в поликлинику, на чём свет костеря нерадивых уборщиков.

А те, как ни в чём не бывало, через два выходных появились ближе к обеду. Вижу, идёт к ним навстречу главврач санатория. Ну, подумалось, устроит он нерадивым уборщикам головомойку! Нет. Вижу, искренне рад наш главврач встрече. Жмёт он с душевной большой теплотой дворникам «трудовые рабочие» руки и, тыча рукой в ледяную корку, даёт указание.

Дружно берёт тогда в руки бригада ломы, топоры с приваренными к ним сверху толстыми трубами и с плеча бьет-колотит ни в чём не повинную перед ними брусчатку. Ну а то, что у тех нерадивых уборщиков урны с лета забиты, как говорится, под «жвак» разным мусором, что забиты решётки сырым плотным снегом, что народ убивается, падая на осклизлых ступенях столовой, жилых корпусов, это здесь никого совершенно не трогает.

Не трогает главврача то, что побьют раз, другой ту брусчатку ломами ретивые дворники. В пух и прах разобьют топорами они верхний слой и будут зиять в тротуарах ужасные дыры.

«Поменять!» – взопиет тогда громко ретивый начальник, и за тысячу вёрст повезут в дальний край поддоны с брусчаткой.

Поменять бы брусчатку тогда за их личный счёт. Как то происходит у умеющих вести счёт копеечке мудрых старателей. Там, у входа в контору висит на доске длинный свиток, весь перечень «платных» услуг.

Порвал по своей беспросветной дури сцепление - из твоих заработанных денег 50 с лишним тысяч в один краткий миг бухгалтерия вычтет. На каждую гаечку, болтик, висит ценник у входа в контору…

Но что хочу я от поселка в тайге, глухомани! Такая же точно беда приключилась в Хабаровске. Под вечер загнали в тёплые боксы свои трактора господа трактористы, разошлись по квартирам начальники службы благоустройства. А в ночь перед выходными снег выпал. Объявить бы всеобщий аврал, но нельзя - выходной. Смотрят стыдливо из окон своих лимузинов на холодную тёмную кашу чиновники, совершенно не думая, что может дальше случиться. А того, кто не думает о грядущей беде, поджидают близкие неприятности.

Тёмной ночью ударил мороз, и стольный город в один краткий миг превратился в каток. Сколько бёдер, голов, рук и ног покалечено! Сотни листков по нетрудоспособности. Сотни навек покалеченных жизней. Сотни проклятий на чиновничьи головы!

Через два дня вышли на божий свет трактора. Ан, не берут ни отвал, ни щётка этот, в вершок толщиной, тёмный лёд. И били нещадно брусчатку топорами, ломами, кувалдами…

Можно хоть сколько давать другому советы, но никого нельзя научить разумному поведению.

Под вечер собрался в бассейн. Взяв халат, полотенце, мочалку и мыло, за мелькавшими в стылых сумерках тёмными тенями пошёл в квадратный приземистый корпус.

Как и днём, на двух жалких вешалках – яркий букет. Разделся, разулся, толкнул в ближний угол пуховую куртку, в грубых пластмассовых тапочках двинулся дальше.

Купанье в целебной водичке тут платное. Интересно, куда и на что идут эти деньги? На благо министров, на благо самих отдыхающих? Если на благо отдыхающих, то крючки, вешалки, лавки здесь через месяц можно поставить сплошь позолоченные.

Приняв душ, по скрюченным от мороза полотняным дорожкам заледеневшей тропою - быстрее в окутанный паром бассейн. Добежал до металлических стылых перил, растерянно закрутил головою:

- Куда положить мне махровый халат?

Ни крючка на стене, ни тощей вешалки...

- Ныряй в воду прямо в халате, - посоветовал мне выходивший из бассейна мужик. - Ты что, не видишь, что тут сервис пещерный?

Скрутил я халат как солдатскую шинель, положил вдоль стены на сырой, стылый снег. Почему-то подумал, что не дай бог попасть сюда немцу, японцу, французу, опозорят Рассею на весь белый свет!

На любой оптовой базе продают плотный пластик. Делай ты из него хоть теплицу у дома, хоть теплый коридор до бассейна. И приезжий народ не будет сгибать коромыслом от лютого холода свои незакалённые спины.

Обдаваемая клубами морозного воздуха медсестра с удовольствием сбросит на пол со своих нежных плеч ВОХРовский тяжкий тулуп. А если поставить на столик пред ней микрофон и установить над бассейном динамик?

То не нужно ей будет метаться из тепла на мороз, оглашая округу пронзительным криком: «Иванов выходи, Кузьма - приготовься!».

Посадить бы на то остриё, на границу тепла и холода, главврача, замминистра, министра - на неделю бы мужества вряд ли б хватило.

В соседнем с санаторием посёлке, как и во многих наших северных посёлках, и что таить греха, во всех южных посёлках, не принято вывозить мусор на так называемые полигоны.

Его просто жгут в двухсотлитровых металлических бочках, и в воздухе постоянно стоит ядовитая вонь от сгоревшего пластика. К этому ядовитому запаху в воскресные дни добавляется запах костров, на которых предприимчивые люди из соседних посёлков готовят прямо на территории санатория шашлыки. И в эти выходные дни дышать практически нечем.

Словом, не выдержав такой «оздоровительной» программы, намного раньше положенного срока уезжают отсюда здравомыслящие люди. И я, раньше срока покинув «пенаты», поехал в столицу таёжного края дышать чистым воздухом!

Леонид Сермягин