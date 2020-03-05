Место сбора всех племен

На вопросы отвечат Алексей Зайцев, руководитель школьного музея, учитель географии школы № 11 села Волочаевка Смидовичского района Еврейской автономной области.

- Алексей Николаевич, вы приехали к нам на машине?

- Нет, на автобусе.

- А своя машина есть?

- Нет.

- Стало быть, педагогу в сельской местности заработать на машину невозможно?

- Если на хорошую машину, надо долго копить, лишая себя многих потребностей. А старую, простенькую можно купить. Платят педагогам неплохо, но это при о-очень большой нагрузке. У нас последнее повышение зарплаты было в 2011 году. Тогда всей стране рассказали, что учителям поднимают зарплату на 30 процентов, что отныне им будет хорошо. Но реально подняли на десять.

Сейчас говорят: надо базовую зарплату установить в 70 процентов, а стимулирующие надбавки - в 30. Но понятие базовой ставки для учителя (с нагрузкой в 18 часов или в 20 часов для начальной школы) исчезает. И считают, и отчитываются по общей нагрузке и общей ее оплате.

- На этом фоне у педагогов много недовольства.

- Если собрать все выплаты учителям, да еще прибавить довольно высокую оплату труда администрации школы, а потом разделить на всех, то средний уровень зарплаты будет весьма неплохой. Но конкретный уровень оплаты труда учителей совсем не такой – он ниже этого усредненного уровня. Отсюда и недовольство. Потому что со всех трибун называют одни цифры, а реально они совсем другие.

- Получается, что зарплату учителям увеличили за счет большей нагрузки.

- Да. И это неправильно. У педагога должно быть время на самообразование, на подготовку к урокам, на разговоры с ребятами. А получается, что мы работаем на бегу, становимся урокодателями, внимания к личности ребенка мало. И качество нашей работы повсеместно снижается, потому что лучше делать педагог не может физически. Это проблема всего современного российского образования. Проблема в том, что выхолащиваются знания, к сожалению.

- Это как?

- В российском образовании сейчас принят стандарт, по которому знания объявлены не главным делом. Хотя в итоговой аттестации проверяется именно наличие знаний, а не мыслительных операций, которые прививает ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт). ФГОС сейчас направлен на формирование мышления.

До этого был компонент федерального стандарта, где прописывалось, что должен знать, уметь ученик и что мы должны в нем воспитывать. Сейчас вся методика и все учебники направлены на формирование мыслительных операций.

Никто не спорит: это важно и нужно! Но если голова у ребенка начальной школы пустая, то как ее научить мыслить? Сначала ее желательно наполнить знаниями. А память ребенка сегодня не считается приоритетом. Вот в чем проблема! Элементарное заучивание, запоминание - это для того, чтобы ребенок набрал базовые знания, а потом ими пользовался.

- Почему так получилось?

- Я думаю, что нынешний федеральный стандарт рассчитан на учеников лицеев, гимназий, где интеллект выше. А в обычных школах, тем более в сельских, мы учим детей очень разных. И как обучать класс, где малая часть ребят способных, а большинство имеет границы, выше которых они не поднимутся? Мы стараемся развивать всех, но рассчитывая только на мыслительные операции, это сделать невозможно. То есть наше образование говорит: делайте так! А спрашивает оно совершенно другие вещи. Память - на второй план, а знания покажи. Вот такой дисбаланс, с которым мы живем уже десять лет.

- Должна же быть какая-то причина…

- Не знаю. Быть может, правая рука не знает, что делает левая.

- В верхах? В министерстве?

- Конечно. Многие сегодня скажут, что так даже говорить нельзя. Но внизу, в школе, при работе с детьми это видно.

- То есть педагоги это знают, в своих кругах обсуждают…

- Да. И многие соглашаются. Но на официальных мероприятиях об этом не говорится. Ни-ког-да! Мы - функционеры, мы выполняем то, что приказывают.

- Не по этой ли причине растет количество родителей, которые нанимают репетиторов?

- В том числе и по этой. Факторов много - подтянуть знания, подготовиться к экзаменам… Кстати, уже давно к грядущим экзаменам в школе начинают готовить с сентября предыдущего года. То разнообразие, которое подается сегодня в контрольно-измерительных материалах, ученик должен знать. Приходится натаскивать тех, кто не способен сам справиться. Кого-то приходится учить заново.

- Тогда с какими знаниями уходят ребята в жизнь?

- Раньше много детей поступало в вузы. Но затем, грубо говоря, поставили шлагбаум - очень много фильтров и барьеров.

- Предел - девятый класс?

- Многие родители, понимая, что ребенок не сдаст ЕГЭ, после девятого класса ищут другие пути. Чтобы не терять два года, реально пойти в училище, техникум, колледж, где по упрощенной программе ребенок получит и среднее образование, и профессию. У нас традиционно поступление многих детей в автодорожные, в железнодорожные училища и техникумы. Станции Волочаевка всегда требуются специалисты. Поэтому в 10-11 классах у нас мало учеников.

- И за это учитель расплачивается своей зарплатой?

- Да. Потому что платят за ученико/час. Допустим, нагрузка пять часов, а в классе восемь человек, и зарплата учителя составит 400 рублей.

- Разве нельзя такое исправить?

- И можно, и нельзя. Я много раз через депутатов ставил вопрос, чтобы ввели поправочный коэффициент. Для сельских школ это очень актуально. И для городских тоже. Учителя не виноваты, что в некоторые классы приходит мало детей. Какая разница для учителя готовиться к уроку, где в классе 8 или 20 детей? Никакой. Но добиться изменений в подходе к этой проблеме невозможно.

- Вообще, по большому счету педагоги в стране должны быть вторыми после президента.

- Потому что от педагогов зависит все.

- Да. Как они научат? Как воспитают? Что заложат в детей? И вторая сторона: насколько они обеспечены материально? У нас когда-нибудь это улучшится?

- В нашей стране, я думаю, нет такого понимания. Не надо педагогам жить в роскоши - это тоже чревато. Но нормальная заработная плата должна быть, чтобы педагоги могли позволить себе элементарные вещи.

- Президентское пожелание - пять тысяч рублей за классное руководство - будет? Или как всегда его сведут к минимуму?

- Анонсируют всегда очень громко и много, и общество думает, что все благополучно. А что будет реально - посмотрим.

- Как ваша школа оборудована?

- Очень даже неплохо. Есть интерактивные доски, мультимедийная техника, электронные ресурсы. Не во всех семьях есть компьютеры у детей, но у большинства есть все, чтобы нам с детьми взаимодействовать и в школе вести уроки на должном уровне.

- А чего не хватает?

- Вроде бы все есть. Школьный коллектив очень мобильный и готов к любым задачам. Конечно, Еврейская область - это не Сахалин и не Москва, где профицитный бюджет, где могут позволить школам и детям разные преференции. У нас таких денег нет. Обидно, когда школы зависят от региональных доходов.

- Какой будет школа лет через пять, через десять?

- Через пять лет останется то же самое. И через десять лет вряд ли что-то кардинально изменится. Стандартизацию будут менять, я думаю. Аврал будет, чтобы занять первые позиции в образовании, выйти на мировой уровень. То есть то, что анонсируется президентом: мы должны быть на верхних строчках отчетов.

- Это как?

- С 60-х мест подняться выше. А чем это измерять, я не знаю. Когда мне говорят: измерьте уровень личностных результатов, измерьте патриотизм детей, их воспитанность, я теряюсь. Моделей, как это делать, много. Но ни одна не даст полную и достоверную картину о человеке. Это условности (если не сказать - глупости), которые школе навязывают.

- Хорошо, давайте попробуем измерить уровень патриотизма по вашему школьному музею.

- О, это целая эпопея - музейная педагогика, сохранение исторической памяти. Я не профессиональный историк, а любитель. Делаю как получается. Пока, слава богу, получается.

- Содержание музея денег стоит?

- Больших денег не требует. Это очень простой музей - сельский, где все сделано своими руками. Это не столько деньги, сколько престиж школы, ее статус и популярность. Да и музейная педагогика - хороший элемент в патриотическом воспитании.

- Но это же от директора зависит.

- Конечно! То, что нужно, мы делаем вместе - директор никогда не отказывает.

Сначала мы делали при школьном музее простые проекты - проводили вместе со школьниками исследования, я сам участвовал в разных конкурсах. Потом задумались: а что у нас есть? Да, есть Волочаевская сопка, есть Волочаевский бой. А люди? А школа? Она никогда не считалась старым социальным учреждением. А когда стали изучать архивы, откопали год ее основания - 1910-й. Тогда вопрос: есть ли заслуженные люди, которые окончили эту школу? Есть. Известный хабаровский архитектор Николай Петрович Крадин - наш выпускник. Вера Анатольевна Пищальникова - профессор филологии, преподает в Москве. Арам Бадальян - физик-ядерщик, работал в Новосибирском академгородке. У нас учился Герой Советского Союза Панов Александр Семенович - его именем названо железнодорожное училище в Хабаровске. Один из братьев Проценко - учитель, первый председатель Тунгусской волости, был замучен белогвардейцами, другой руководил одним из районов Ленинграда, третий руководил милицией Еврейской области, четвертый написал книгу про Волочаевку, которая пятьдесят лет пролежала в архиве. Часть ее я опубликовал в «Книге памяти», чтобы рассказать людям историю основания деревни. Интересных и заслуженных людей из Волочаевки, конкретно из нашей школы вышло много.

- А кто ваши родители?

- Отец - рабочий на бывшей Партизанской птицефабрике, мама тридцать лет работала в сельском хозяйстве и двадцать лет в школе.

- Ваши предки - переселенцы?

- История нашего рода очень интересная. Это переселенцы времен Никонианского раскола. Сначала шла ветвь их жизни на границе Белоруссии и Польши. Потом Екатерина сослала их оттуда в Сибирь. По отцу мне известны одиннадцать поколений семейских старообрядцев из Сибири, Бурятии и Забайкалья. Корни идут оттуда.

А по маме я отыскал двадцать два поколения - с 1613 года. Они все крестьяне, служили у бояр, у окольничих царей Ивана V и Петра I, в поместье у Петра Яковлевича Чаадаева и т.д. Это Нижегородская область, откуда родом и патриарх Никон, и протопоп Аввакум, за которых потом пошли в Сибирь и мои предки.

- Вместе с ними пошли?

- Нет, через сто лет мои предки ушли в Сибирь, будучи гонимыми властью, потому что они - семейские старообрядцы. Их культура сегодня внесена в наследие ЮНЕСКО, потому что это особый культ, особое песнопение, одежда и прочее.

Среди предков было много ратников, защищали родину в разные времена, несмотря на то, что власть их преследовала. Особенно в Великую Отечественную войну - дед дошел до Кенигсберга, воевал здесь с Японией, а два его брата погибли подо Ржевом. А вообще, в роду Зайцевых было полсотни участников той войны.

Дед Иван приехал в Волочаевку в 1947 году, а по маминой линии родня поселилась здесь в 1928 году. Так что здесь мы уже 91 год. У меня здесь два прадеда похоронены, две прабабушки и три десятка других предков. Это уже наша земля и никуда от нее не оторваться.

- В вашей семье есть некие элементы культуры старообрядцев?

- Об этом нам в семье никогда не говорили. Вы же знаете, в советское время такие родословные не приветствовались. Известно стало недавно, когда я начал изучать очень старые архивы. А на подсознательном уровне… Всегда было умение вести хозяйство и быт. Чистая изба, ухоженный сад, основательный двор, крепкие постройки, крашеный дом, орнаменты на наличниках, узоры в вязании и вышивании и т.д. Еда за столом - только всей семьей.

- Сколько лет Волочаевке?

- 112.

- А через полсотни лет здесь, быть может, ничего не будет?

- Будет! Только в том же виде, как и сто лет назад.

- Ин-те-рес-но…

- Арсеньев, проезжая мимо нашей деревни в 1912 году, увидел захудалые домишки под соломенными крышами. У него было ощущение, что им очень-очень много лет. А селу тогда было всего-то пять лет. Через сто лет то же самое - только крыши теперь шиферные.

- У вас такой скептицизм…

- Нет, это реальность Дальнего Востока, где ничто добротное не выстоит во времени. Наш климат не хранит следы прошлого. Все смывается, зарастает. Исчезают могилы, фундаменты. Поэтому сегодня приходится многое буквально выковыривать из архивов, чтобы хотя бы в памяти сберечь историю. Моя «Книга памяти» и появилась из опасения забвения. Исчезают материалы Гражданской войны, закрываются школьные музеи, пропадают архивы, многие братские могилы утрачены…

- Ваша книга просто замечательная!

- Она ценна тем, что нашлись снимки всех памятников, воспоминания участников Гражданской войны, редкие фото - к примеру, с женой или с дочерью Блюхера и т.д. Когда мы стали говорить о сохранении истории, появились потомки участников тех событий. Когда стали дарить эту книгу, пошли письма с рассказами о неизвестных именах. Участников тех событий было много, а в «Книге…» только две тысячи фамилий. Пишут о дедушках и прадедушках. Это здорово, что люди сохраняют историю в семьях. «Книга…» была сделана, чтобы всколыхнуть память к 100-летию Волочаевских событий в 2022 году. Тираж - всего 500 экземпляров.

- Она сделана весьма необычно.

- Хотелось, чтобы она стала своеобразной маленькой энциклопедией Гражданской войны на небольшой территории нашей области. Было решено не ограничиваться фамилиями участников, а по возможности рассказать о партизанском движении, о калмыковском режиме, о жестокостях и казнях, о ключевых боях, о судьбах людей.

- Почему в списках не только участники Народно-революционной армии, но и белоповстанцы? Так еще никто не делал…

- Да, в «Книге…» 300 биографий белоповстанцев и 1700 - народоармейцев. Свести на одних страницах красных и белых я решил потому, что война была гражданская. Белые - тоже люди. И белые, и красные - люди одного государства. Да, они были по разные стороны. Хотя и говорят, что победителей в гражданской войне нет - у нас здесь есть. Красные победили.

- Белые тоже воевали за свою землю…

- Они вместе воевали на фронтах Первой мировой войны, защищая одну Родину, одну землю. Их судьба осложнена тем, что они шли на стороне интервентов-захватчиков. В этом их вина. А мы должны помнить как героев, так и антигероев.

Как потом сложилась судьба белых?.. Нам удалось получить из Сан-Франциско воспоминания сына генерала Молчанова - командующего белоповстанческой армией. Вытащили на свет некоторые воспоминания, которые раньше нельзя было публиковать. Ведь в советское время вся история излагалась только в красном цвете. Поэтому и появился белый оттенок, в том числе из книги «Белоповстанцы» Бориса Филимонова, изданной в 1932 году в Шанхае. Информацию о боях мы изложили с точки зрения и белых, и красных. Так объективнее и интереснее.

- Что было сложным в работе над рукописью?

- Самое сложное - короткие биографии. Многие красные, кто служил в армии Блюхера, до этого служили в царской или белой армии. А в 1941 году биографии этих же людей уже выбелены. Нет прежней службы, которая грозила расстрелом.

- Но память можно хранить не только публикацией книг…

- В средней полосе России я видел у дорог указатели: здесь шли бои такой-то армии… Вот и у меня желание сделать подобное в Еврейской автономной области, где проходили ключевые сражения. Есть захоронения красных, есть - белых, есть - японцев. Не надо памятников японским интервентам. Но исторические указатели нужны.

- Когда проезжаю мимо Волочаевской сопки, мне кажется, что она год от года ниже и ниже…

- Она и не была большой - высота в три десятка метров. Когда-то она, возможно, служила манчжурским племенам, была капищем - местом жертвоприношения. Потому что название-то сохранилось - Июнь-Корань.

- В переводе что означает?

- Место сбора всех племен или Всех племен гора. Иногда называют Белая Гора. Она всегда была такой, как сейчас. Единственное - сгладили верхушку, когда там устанавливали мемориальный комплекс в 1928 году. К сожалению, он сегодня имеет неприглядный вид. Мы пытаемся привлечь к нему внимание всеми способами. Приглашаем гостей. В нынешнем феврале, как никогда, их было много.

- Почему такой интерес?

- Думаю, благодаря межрегиональному военно-историческому фестивалю «Волочаевские дни», который организовали хабаровские, приморские и смидовичские военно-патриотические клубы. Исторические реконструкции - замечательное зрелище, оно вызывает интерес.

- А что надо сделать, чтобы это было приглядное место?

- Гости приезжают всегда, так как рядом федеральная трасса. Мы летом со школьниками подкрашиваем памятные знаки, пропалываем траву и видим - люди там всегда есть. Едут на машине - заехали, по старой памяти - посмотреть, внукам показать. Приходят пожилые, которые когда-то здесь жили, учились или приезжали на поезде «Красная гвоздика», а также их дети и внуки. Так вот: они должны видеть не развалины, а то, что может всколыхнуть у них чувство гордости. Надо бы само здание мемориального комплекса реконструировать. В нем пятьдесят лет был музей, до музея была школа, а вот уже тридцать лет - руины.

- Возродить музей – не просто…

- С экспонатами, конечно, сложнее. Но можно проще - сделать интерактив, по-современному, когда у людей клиповое мышление, то им нравится быстрая картинка. Хорошо бы там сделать обустроенные памятные знаки, а не сделанные школьниками.

- Вы бьетесь за мемориал в пределах своей области?

- Не только. Мы обращались ко многим высокопоставленным гостям. Наши общественники направляли резолюции митингов всем бывшим губернаторам Хабаровского края. Эту тему достаточно часто поднимают коммунисты. Мы обращались к властям Забайкалья, Амурской области, Приморья, поскольку в волочаевских боях участвовали дальневосточники разных территорий. Это длится много лет, но дела-то нет.

- Нет желания или возможности?

- Скорее, возможности. Мемориал - памятник федерального значения, отвечает за него Министерство культуры РФ. Тратить муниципальные или региональные деньги на мемориал местная власть не имеет права, иначе будет нецелевое расходование.

- А для Москвы так ли важен Волочаевский мемориал? И федеральная власть денег не дает…

- Федеральная власть сделала проект реконструкции мемориала. Приезжали иркутские архитекторы, мы с ними восстановили всю историю Волочаевской сопки. Есть смета - примерно 29 миллионов рублей только на реконструкцию здания музея. Для федерального бюджета это небольшие деньги. Остановка за тем, к кому прикрепить мемориал. Раньше он был филиалом хабаровского Гродековского музея. Потом были идеи прикрепить его то к Московскому военно-историческому музею, то к Музею социально-политической истории. Но никто не хотел его брать.

- Как-то грустно слышать такое…

- Может, что-то изменится. По крайне мере, к 100-летию Волочаевских боев (в 2022 году) обещают… Только подобные обещания мы слышим давно. Да и времени мало.

- А сейчас там кто хозяин руин?

- Официально - Москва. Неофициально - никто. Реально - сельская школа, сельская администрация, ветераны - мы ухаживаем за остатками мемориала. А что делать? Уже пять поколений людей выросло с этим символическим зданием, с этим памятным местом, с этими воинскими захоронениями. Когда гости спрашивают, почему мемориал такой убогий, мы начинаем оправдываться… за государство. Я же стою перед гостями…

- Быть может, есть смысл обратиться в Министерство культуры РФ?

- Губернатор Еврейской автономной области встречался с министром культуры РФ, они обсуждали этот вопрос. Но министр потребовал оживить памятник.

- Как?

- Туда должны ходить экскурсии и пр. Мы их проводим. У нас были гостями француз, итальянец, корейские делегации.

- А они-то как дошли до вас?

- Хабаровский экскурсовод привезла в Волочаевку небольшую группу корейцев, а я рассказал им о боях под Ольгохтой, где погибли корейцы. Под Волочаевкой на стороне красных воевала интернациональная рота корейцев и китайцев. На следующий год приехала делегация из Южной Кореи в 160 человек, потом еще 180.

Если раньше было больше экскурсий из Хабаровска, то сейчас больше из области, много приезжает школьников. Февраль у нас - месяц паломничества. Буквально три недели назад на фестивале у нас было больше тысячи гостей, хотя мы рассчитывали на триста.

- Тогда что надо? Отчет?

- Я не знаю. Как сделать мемориал живым, притянуть туда еще больше делегаций, если там нет элементарной инфраструктуры - туалета, лавочек, зонтиков и т.д. А они должны охраняться. Должен быть еще и дворник для уборки территории.

Кого и как просить? В свое время, к примеру, мы и ветераны просили поставить часовню у подножия сопки. Но часовню взгромоздили на самом верху. Это тоже неправильно: часовню поставила областная власть, а территория мемориала - федеральная… Но кто у нас слушает местных жителей?

- Что вам отвечают на ваши запросы?

- Пишут: нет потребителей данной услуги. Как нет, если я десять лет на голом энтузиазме веду там экскурсии?!

- Это называется одним словом - отписка.

- Кроме этого, мы с ветеранами сделали музей в селе Партизанском. Там же открыли пилоны с фамилиями участников Гражданской войны. В Волочаевке открыли памятник с фамилиями участников Великой Отечественной войны. Это работа нашей школы. Мы возвращаем имена, чтобы их помнили. Нашему примеру следуют и другие села Смидовичского района. Нынче мы откроем мемориальную доску учителям-фронтовикам нашей школы. Имена двух Героев Советского Союза мы открыли для нашей области, которых никто не знал. Это Михаил Баранов, который после войны остался жить в Сибири, и Степан Устинов, который погиб при форсировании Днепра. Мы с детьми нашли их по архивам, и сегодня на Алее Героев на площади Славы в Биробиджане им установлены пилоны.

- Как в этом участвуют ваши школьники?

- У меня есть группа экскурсоводов - уже четвертая. Они проводят экскурсии по школьному музею, вместе со мной - по Волочаевке, где установлены двенадцать памятных знаков. У нас есть место захоронения кубанского переселенца Волочаёва, по имени которого названо село. Есть знаменитый железнодорожный вокзал с двумя памятниками, с мозаичным панно о событиях тех лет как триумф победы. Кстати, он единственный такой в стране. Это все делалось как пролог к экскурсии на сопку.

- Вокзал ведь был перестроен?

- Нет, вокзал специально строили новый - к 50-летию событий, в 1972 году. А до этого был старый деревянный вокзал. Мозаичное панно художника-монументалиста Николая Павловича Долбилкина. Проект вокзала хабаровского архитектора Бориса Терентьевича Германа. Таких вокзалов два: один в Подмосковье, один у нас, но там без мозаики.

- Интересно: почему село названо в честь переселенца?

- Сначала это был переселенческий участок Июнь-Корань, потом деревня Волочаёво, потом Волочаёвка, потом Волочаевка. Предлагали назвать ее или Комариновкой, или в честь генерал-губернатора Унтербергера. Но мужики сказали: язык сломаешь - давайте назовем в честь старосты Макара Семеновича Волочаёва.

- Скажите, ваши экскурсии платные?

- Бесплатные.

- Хабаровское туристическое сообщество вас не знает?

- Если знают, то единицы. Но в марте приедет группа хабаровских экскурсоводов в рамках повышения квалификации, они попросили меня провести экскурсию по Волочаевке. Раньше таких мероприятий не было. К чему приведет - не знаю. Туристов к нам можно привозить. Мы разрабатываем туристические маршруты, можно ездить от села к селу по местам Гражданской войны. На этом можно зарабатывать деньги для области, но особого интереса нет. Может потому, что нет инфраструктуры. Простой вопрос: где покормить туристов? Мы не готовы к этому. А так получается диссонанс: у меня уроки в школе, а к нам едет делегация… Поэтому я приглашаю делегации только на выходные дни.

- Какой смысл этой вашей работы?

- Моя конкретная задача - возродить Волочаевский мемориал. Я хочу, чтобы сохранилась память, чтобы не забывали, что такое Волочаевка. Гражданская война далеко, она не популярна. Но она для нас - как корневая система для дерева, пока есть - дерево живет. И на этом, на туристической основе можно сделать гигантские дивиденды для области, если бы она захотела. Такой нюанс: ни один из представителей власти никогда не остался до конца экскурсии. Понимаете? История сегодня для многих людей не ценна.

Раиса Целобанова