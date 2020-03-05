школе села Тополево Хабаровского района присвоено имя Героя Советского Союза Павла Яковлевича Грищенко

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Совет музея «Эхо памяти» села Тополево выступил с инициативой о присвоении школе имени Героя Советского Союза полковника милиции Грищенко Павла Яковлевича. Инициатива Совета музея была поддержана педагогической, ученической, родительской общественностью, Собранием депутатов и администрацией Хабаровского района, - сообщает администрация Хабаровского района

Школа с.Тополево является участником проекта «Компас самоопределения», в ней созданы два кадетских класса правоохранительной направленности и ежегодно будут открываться новые. Образовательным учреждением ведется активное сотрудничество с ДВЮИ, Университетом правосудия г. Хабаровска, Советом ветеранов УМВД Хабаровского края и ОВД Хабаровского района.

В торжественном мероприятии по случаю присвоения школе имени Героя Советского Союза приняли участие глава Хабаровского муниципального района Александр Яц, председатель Собрания депутатов Дмитрий Савченко, начальник ОМВД по Хабаровскому району Андрей Драч, председатель Совета ветеранов УМВД по Хабаровскому краю Леонид Примаков, представители УМВД по Хабаровскому краю, Дальневосточного юридического института. Почетной гостьей мероприятия стала дочь Героя Советского Союза Грищенко Галина Павловна.

- Администрацией района в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы проводится целый ряд мероприятий, в том числе по увековечиванию памяти ветеранов. Так, недавно в здании районной администрации была открыта Доска почета героев, - отметил глава Хабаровского муниципального района Александр Яц. - Присвоение школе имени героя - это не только большая честь, но огромная ответственность. Герой Советского Союза будет для школьников нравственным ориентиром и образцом для подражания. Уверен, что ваша школа будет достойно носить имя героя, а дети будут гордиться тем, что учатся в ней.

Память Павла Яковлевича Грищенко и всех павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Почетные гости выступили со словами поздравлений и напутствий, школьники показали творческие номера. Окончанием мероприятия стало возложение цветов к памятной доске, посвященной Герою.

Напомним, Павел Яковлевич Грищенко – уроженец Дальнего Востока, участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, отличился во время форсирования Одера. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший сержант Павел Грищенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В военно-историческом музее Санкт-Петербурга стоит пушка с надписью «По дорогам войны от Волги до Эльбы прошло орудие под командованием старшего сержанта П.Я. Грищенко». В мирное время Павел Яковлевич, получив юридическое образование, работал в органах прокуратуры и МВД города Хабаровска и Хабаровского края. Он был образцом профессионализма и служения букве закона, поэтому имел также звания Заслуженного юриста РСФСР и Заслуженного работника МВД СССР. Кроме того, Грищенко был Почетным гражданином города Хабаровска.