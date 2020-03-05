Муниципалитет занял жесткую позицию

Мэрия Хабаровска расторгает договоры с недобросовестными застройщиками.

Решение принято в отношении предпринимателей, которые, арендовав земельные участки под возведение капитальных объектов, так и не удосужились их освоить. Сроки разрешений на строительство истекли, новостроек нет, заборы «караулят» пустыри - территории, которых в краевом центре уже не хватает под строительство жилья, школ, детских садов и медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

«Это в корне неправильная ситуация. Городу есть, что построить на этих участках: земля должна «работать» и приносить пользу жителям. Будем менять такое положение дел», - отметил недавно мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Он дал поручение профильным структурным подразделениям провести глобальную ревизию городских наделов, отданных арендаторам под капитальную застройку, и вернуть в распоряжение краевой столицы земли, которые так и не были использованы по назначению. Первыми результатами с хабаровскими журналистами на брифинге поделились заместитель директора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав И Ин Су и заместитель директора департамента муниципальной собственности по земельным отношениям Анжелика Нестеренко.

На сегодняшний день в Хабаровске в аренде под строительство находятся 840 земельных участков.

«Сейчас мы составляем реестр тех из них, что были отданы именно под возведение капитальных объектов. И это не только жилье – склады, магазины, базы, офисные здания. В нашем перечне их уже 150 – различных площадей, расположенных во всех районах города», - рассказал Вячеслав И Ин Су.

Все эти участки уже прорабатываются.

«Делаем запросы в Росреестр, выезжаем на места, чтобы наглядно убедиться в том, что земля не используется по назначению, находим арендаторов, встречаемся и обсуждаем проблему с ними – устанавливаем причины неосвоения выделенных площадей. Перепроверяем разрешительную документацию, выданную под капитальное строительство на этих территориях. Историю всех полутора сотен участков мы должны изучить до 1 мая текущего года, чтобы можно было принимать по ним какие-то решения. Если же какой-либо из арендаторов не выйдет с нами на связь, не предоставит разрешительную документацию на строительство, не объяснит, почему земля осталась неиспользованной по назначению – с таким партнером мэрия расторгнет договор в одностороннем порядке», - сообщила Анжелика Нестеренко.

Также она отметила, что одним из серьезных поводов к расторжению договора может стать и систематическая неуплата предпринимателем арендной платы за землю. Недоимка будет взыскана судом.

По словам спикеров, на сегодняшний день в одностороннем порядке и по соглашению сторон мэрией уже расторгнуты договоры по восьми земельным участкам общей площадью в 15 гектаров. Еще по трем (на 2,7 гектара в целом) городским департаментом муниципальной собственности поданы иски в суды на расторжение договорных отношений с арендаторами. Договоры будут расторгаться и с теми из них, кто просто не хочет или не имеет финансовой возможности построить что-либо на своем земельном участке, но в этом случае «расставание» произойдет по обоюдному согласию сторон.

В число «лишенцев» попадут и те бизнесмены, которые получили землю на аукционах в рамках муниципальной программы развития застроенных территорий, но не исполнили своих обязательств. Согласно договорам, они должны были расселить жителей ветхих домов, снести трухлявые постройки и на их месте возвести новые объекты. Как рассказал Вячеслав И Ин Су, за последние 2 года было расторгнуто 9 таких договоров. К примеру, земельный участок по улице Нагишкина, на котором расположены несколько ветхих бараков. Как гласит сиротливо качающийся на заборе паспорт объекта, на месте этих деревянных руин уже три месяца как должен стоять современный жилой комплекс. Многоэтажки, бетон, стекло… Его возведение (после расселения жителей аварийных домов), арендатор должен был начать еще во втором квартале 2017 года, а сдать новостройки «по ключ» - в четвертом квартале 2019-го. Но этого не случилось. Высотки так и не выросли, а единственными «новоселами» стали бродячие собаки, облюбовавшие развалины.

«Договор со строительной фирмой расторгнут с 1 февраля, однако пока мы не можем снять с него обременение в Росреестре, так как на этот земельный участок у одного из жителей Хабаровска зарегистрированы права. Будем решать вопрос в суде, пакет документов уже готов. Когда участок будет свободен от прав на него третьих лиц, мы выставим его на аукцион», - пояснила Анжелика Нестеренко.

Завершая встречу, спикеры еще раз подчеркнули, что все возвращенные городу участки будут вновь предложены под строительство, выставлены на аукционы или использованы для реализации в Хабаровске многочисленных социальных программ.