Экс-депутат Смолькин готовится занять губернаторское кресло Фургала

По имеющейся у пресс-службы регионального отделения партии "ПАРНАС" информации, губернатор Хабаровского края от ЛДПР Фургал Сергей Иванович в самое ближайшее время уйдет в отставку по собственному желанию.



Крайний срок развития событий – май 2020 года. Но, возможно, отставка произойдет уже в самые ближайшие дни. Фургал уже потерял поддержку населения вследствие раздачи больших обещаний и проведения абсолютно бездарной политики в регионе. Люди устали от слов и не увидели реальных дел. В такой ситуации Губернатора можно убирать без опасения вызвать народное возмущение.

Существенно подмочили репутацию Фургала криминальные скандалы в его самом ближайшем окружении (экс-депутат от ЛДПР, бизнес-партнер Фургала - Мистрюков и другие), бизнес разборки супруги губернатора вокруг «Амурстали».

Выборы губернатора края должны состоятся 13 сентября 2020 года. В настоящее время председатель Хабаровского регионального отделения партии ПАРНАС, депутат хабаровской городской думы шестого созыва Евгений Владимирович Смолькин планирует принять участие в избирательной кампании в качестве кандидата в губернаторы, чтобы ярко представить настоящую демократическую оппозицию и альтернативу партии власти и ее сателлитам в лице ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. Голос либеральной оппозиции должен быть услышан!