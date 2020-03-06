Задушевный разговор с читателем прошлого

Шестидесятые, в кои мне, к сожалению, довелось только родиться, представляются каким-то особым романтическим временем. Физики и лирики, походники, поиски своего жизненного пути, искренность, неприятие фальши, противостояние тоталитарной системе, цензуре, критика окружающей действительности… Короче, у мамы было слишком вкусное молоко.

Единственным моим собеседником, пока родители находились на работе, было радио. И еще в доме всегда присутствовал ворох периодических печатных изданий, по которым я от одиночества научилась читать. Читать было интересно с конца до середины – жизнь и слова на этих полосах всегда выгодно отличались от передовиц и прочей продукции отделов пропаганды. Открываю «МД» 60-х и будто снова попадаю на родной диван с клетчатым колючим пледом: газета со мной, читателем, разговаривает, воспитывает, веселит.

Прилична ли «Даная»?

«Дорогая редакция! – просит Зина Лапина разрешить серьезный вопрос. – Я увлекаюсь живописью, выписываю журналы, посещаю выставки, копирую с репродукций картины художников. И вот мне захотелось скопировать «Данаю» Рембрандта. Но многие, кто заходил ко мне, удивлялись и находили это неприличным. Я как могла защищалась и показывала статью «Воспитание вкуса» из журнала «Художник» за 1964 год. Может быть, они правы? Может быть, таким картинам место только в музеях?»

Что вы, что вы, Зина, понятно отвечает редакция, «это только говорит о неразвитости человека, о его нравственной запущенности». Интересно, а чтобы сегодня ответили, копируй Зина, к примеру, «Сад земных наслаждений» Босха?

Маленький воришка

«Я хочу, чтобы мой сын вырос честным и правдивым, - с тревогой рассказывает Николай Машуков. – Ему всего десять лет, а он с каждым днем становится все грубее, стал плохо учиться, а главное – стал воришкой. Увидит деньги – обязательно возьмет. Если их нет дома, возьмет у бабушки. Когда ему ничего не удается взять у родных, берет у соседей… Как быть с ребенком?»

Редакции трудно дать совет, но ясно ей – мальчик избалован. Саша в семье один, его детские шалости вызывали всеобщий восторг и умиление, мальчик не знал слова «нельзя». Когда деньги для него были просто красивыми бумажками, строил из них дорогу для своих автомобильчиков. Подрос – увидел, что за эти бумажки можно получить массу удовольствий: купить конфет, покататься на автобусе. Тут и бабушка свою лепту внесла – пообещала за пятерку или четверку по рублю… И родители дорогу в школу забыли, стыдно им. А вывод – только совместными усилиями семьи и школы можно вырастить из Саши человека. Наивно? Может быть. А вот история страшнее.

Не протянул руки

На рассвете Валя Сазонова шла на работу, на рыбоводно-мелиоративную станцию. «Едва заметная тропинка вела к верховью реки Тумнин. Она рассекает поселок Датта надвое.

…Вот и середина реки. Не подозревая об опасности, Валя зашла на прихваченную морозом полосу. Дальше все пошло неожиданно. Под ногами зыбко качнулось. Девушка рванула назад и провалилась, заметила, как жадно всплеснулась темная волна.

«Неужели все?» Руки цепко ухватились за кромку. Чувствуя, как течение властно тянет вглубь, Валя сбросила валенки. Холодные иглы вцепились в ноги, жгли руки, проникали под шубу. Одежда намокла.

Силы стали покидать, Валя слабела.

«Замерзну, не выберусь, - тоскливо думала она. – Старый лед рядом…Метра четыре… Неужели никто не пройдет?»

Но человек явился. Валя узнала своего соседа. Сердце забилось гулко.

- Дядя Омеля! Спаси!

Человек остановился.

- Как фамилия? – полюбопытствовал он.

Получив ответ, многозначительно помолчал и уронил:

- А коли сам утопну?

Затем повернулся и, ни слова не говоря, пошел восвояси, предусмотрительно удаляясь от опасного места».

«Мне, - продолжает автор В. Тихонов, - пришлось встретиться с ним позже, когда он вернулся с курорта. Он долго не понимал, о какой истории я допытываюсь, а потом как о чем-то незначительном протянул:

- А-а-а. Припоминаю. Да. Было такое. Светало поздно. Темно. Пришлось фамилию спросить. А вначале думал, нерпа.

Бригадир ловецкой бригады Емельян Дмитриевич вовсе и не прошел мимо утопающего человека. Просто взвесил обстановку и поспешил за жердью. Он запамятовал, что был подпоясан четырехметровой делью. Емельян Дмитриевич говорит долго, туманно. Ничего, мол, страшного не случилось…»

Валя выбралась сама. И даже с негероическим соседом здороваться не перестала, просто опускала глаза при встрече.

Но если уж о героях, то откроем «МД» от четверга, 24 марта 1960-го.

Нью-Йорк – Хабаровск – Богородское

Кто помнит, о чем материал на первой полосе?

«Вчера редакция «Тихоокеанской звезды» связалась по телефону с пригородом Нью-Йорка, где на даче постоянного представительства СССР при ООН отдыхают четыре героя Тихого океана: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов».

Баржа «Т-36» 49 дней дрейфовала в океане. «17 января 1960 года в 9 часов утра по местному времени в заливе острова Итуруп ураганным ветром, достигавшим скорости 60 м/с, была сорвана со швартовки советская самоходная танкодесантная баржа. На её борту находилось четверо военнослужащих военно-строительных частей СССР, приписанных к барже: 21-летний младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые — 20-летний Филипп Поплавский, 21-летний Анатолий Крючковский и 20-летний Иван Федотов.

Экипаж боролся со стихией десять часов; около 7 часов вечера мотористы доложили, что запасы топлива на барже заканчиваются. Зиганшин предложил выброситься на берег, но ни одна из трёх попыток результата не дала; хуже того, одна из таких попыток привела к тому, что баржа получила небольшую пробоину. Волны достигали высоты 15 метров; одной из таких волн, ударившей в рубку баржи, была выведена из строя радиостанция. Около 22:00 лишённую хода баржу вынесло в открытый океан.

Баржа относилась ветром на юго-восток от Курильских островов, где она, выйдя из течения Оясио, была подхвачена одной из ветвей течения Куросио, скорость которого достигает 78 миль в сутки.

На второй день дрейфа экипаж баржи провёл инвентаризацию запасов провизии: 15-16 ложек крупы, буханка хлеба, банка консервов и некоторое количество картофеля, который находился в машинном отделении и в шторм оказался пропитанным дизельным топливом. Пресная вода имелась в системе охлаждения двигателей баржи, когда она закончилась, собирали дождевую.

Скудные запасы еды со временем закончились. В пищу пошло всё, что хотя бы отдалённо напоминало съестное, — кожаные ремни, несколько пар кирзовых сапог, мыло, зубная паста». Так сегодня пишет о подвиге советских солдат Википедия.

Мы читали эту историю в школьном учебнике. Я понятия не имела, что Иван Федотов – из Богородского.

«К прямому проводу подключается Богородское-на-Амуре, - рассказывает передовица в «Молодом». – В кабинете первого секретаря Ульчского райкома партии в это время находилась семья Федотова – отец Ефим Трофимович, мать Евдокия Васильевна, брат Василий и жена Ирина.

- Приезжай скорей домой, Ваня, - сказала Ивану Федотову его жена. – Мы с Сашкой ждем тебя. Нашему Сашке уже месяц!».

Сенсационная история еще долго обсуждается в газете: печатают письма трудящихся, рассказы сослуживцев. И вот что интересно – баржа-то давно дышала на ладан.

«Служба на островах, - рассказывает секретарь бюро ВЛКСМ подразделения на Курильских островах, - не раз предоставляла возможность четверке отважных проверить себя… Последним рейсом, закрывая навигацию, пришел пассажирский пароход. Баржа Зиганшина доставляла пассажиров на судно. Когда она уже приближалась к нему, Филипп Поплавский вдруг обнаружил, что в машинное отделение поступает вода. Где-то есть пробоина!

- Товарищ младший сержант! – наклонившись к уху Асхата, сказал Филипп. – Тонем…

- Молчи! – еще тише ответил Зиганшин, пристально посмотрев на спокойные лица ничего не подозревавших пассажиров: женщин, детей…

Баржа оседала вниз. Филипп не смог обнаружить течь. В воду осторожно спустился Асхат. Все это делалось незаметно. Там, наверху, шла перегрузка пассажиров, стоило кому-то из них заметить, что баржа погружается в воду, как началась бы паника, и тогда беды не миновать. Превозмогая холод, усталость, нехватку воздуха, Асхат нашел пробоину и заделал ее…».

Голливуд плачет. Но не снимает.

И улыбнемся.

А сало сельское едят

Поговорим о кадровом вопросе. Вопросе вечном: как добыть молодых специалистов? В 60-е давили на совесть, не стесняясь и не боясь исков по 152-й ГК.

«От Переяславки до Гродеково километра три, не больше. Навстречу попадалось много людей. Шли вразвалочку парни, быстро семенили девушки.

Одного из путников я остановил. Узнал, как пройти на ферму, потом спросил, куда спешит он.

- Как куда? На работу.

- Но работа же ваша там… - показал глазами на село, которое чуть таяло в утренней дымке, за его широкими, почти квадратными плечами.

Парень плутовато усмехнулся. Потом доверительно склонился к моему уху и жарко шепнул:

- Дураков нема… В Переяславке у меня чистенькая работа. Семьдесят новыми. У батьки в Гродеково огород, корова. Так что мне хватает… До свиданьица!»

А вот уже городские проблемы с кадрами. «Рассказ о человеке, который сейчас преспокойно носит в кармане диплом инженера, я хочу начать с письма, которое он написал своему другу-москвичу (моральные качества друга оставим за скобками. – И. С.). Это письмо В. Кобзева было случайно найдено студентами: «Родители купили холодильник ЗИЛ, Москва. Пусть теперь только скажет – не люкс! Телефон, телевизор, магнитофон, холодильник, газ, три комнаты и так далее и тому подобное. Мне собираются купить мотороллер. В общем, все бы ничего, если бы не Хабаровск».

Надо полагать, молодой человек был влюблен и в девушку, и в хорошую жизнь, но получил распределение даже не в Хабаровск, а куда-то в Забайкалье. «Строить – не мое призвание», - заявил молодой специалист. «И это во время, когда стране так нужны инженеры-строители!» - возмущена молодежная газета.

Капиталистическое слово «коррупция» тогда было не в ходу, но говорили без обиняков: «Как ни странно, из 37 выпускников факультета промышленного и гражданского строительства «честь» остаться в Хабаровске выпала декану факультета строительства железных дорог И. Холопову. Неужели не было никого, кто мог бы его заменить? Были. И все это знают. Так же, как знают и то, что сказалось влияние папы-декана».

«Наше прекрасное, героическое время не потерпит дипломированных мещан», - утверждает «Молодой дальневосточник» 60-х. На этой светлой ноте замрем перед шагом в март 70-х.

Ирина Северцева

Редакция благодарит сотрудников отдела периодики ДВГНБ за помощь в подготовке публикации