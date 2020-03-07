Юрий Трутнев поздравил женщин с 8 марта

Он пожелал женщинам добра, счастья и крепкого здоровья.

- Поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днем – 8 марта!

Дальний Восток – один из самых динамично развивающихся регионов нашей страны, территория больших возможностей и перспектив: строятся и запускаются новые производства, формируются новые рабочие места, повышается качество жизни. Территориями опережающего развития должны стать также Северный Кавказ и Арктика.

Преобразования в экономике делаются для того, чтобы повышалось качество жизни людей, чтобы хотелось на Дальнем Востоке, в Арктике и на Северном Кавказе жить и работать, создавать семьи, рожать детей. Погода в доме, тепло и уют семейных отношений во многом направляет женская рука. Вы можете быть успешными в работе, достигать профессиональных высот, активно участвовать в общественной жизни, но при этом не забывать о семье, поддержке родных и близких. Главной ценностью всех времен и народов были и остаются красивые, сильные и мудрые женщины, - подчеркнул в своем обращении Юрий Трутнев.