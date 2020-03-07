Али Мамедов поздравляет дальневосточниц с Международным женским днем!

Дорогие дальневосточницы!

Не очень короткое слово, но как ещё обратиться к женщинам, которые живут на Дальнем Востоке?

Во-первых, с Международным женским днём Вас! Любимые Вы наши мамы, сёстры, дочери... Перечень можно продолжить. И пусть в жизни каждой из Вас будет главное - любовь. И, конечно, защита со стороны мужчин. Во-вторых... Спасибо даже не всем Вам, а каждой из Вас за ежедневный труд на благо семьи. Вы работаете не меньше нас, мужчин. После этого готовите ужин, гладите мужьям рубашки, делаете уроки с детьми, выгуливаете собак, кормите котов... Простите нас, за эту типичную мужскую позицию: мол, я мужик и после работы могу отдохнуть.

И третье - на Дальнем Востоке живут самые красивые и активные женщины. Что касается красоты, то тут даже распространяться не стоит - никого в мире лучше нет. А об активности скажу так - недавно по моей инициативе проходило электронное голосование о внесении поправок в Конституцию РФ. И что Вы думаете? 75 процентов от всех проголосовавших за особый статус ДФО - это Вы, наши любимые женщины.

И, наконец, последнее. Так уж получилось, что 32 года назад я родился в Хабаровске именно 8 марта. Мне очень повезло - я появился на свет в самый лучший день и в самом прекрасном Хабаровском крае.

Так что свой День рождения я отмечаю вместе с Вами, самые дорогие, любимые и красивые. С праздником Вас! Спасибо тому, что Вы у нас есть.

Али Мамедов