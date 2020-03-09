Правительство Хабаровского края тратит запредельные суммы на свое представительство в Москве

Хабаровский край имеет большой долг и дефицит бюджета. Кроме того, идя на выборы, Сергей Фургал обещал сократить расходы, в том числе и на чиновничий аппарат.

На представительство правительства Хабаровского края, офисы которого находятся на Новом Арбате, 19 в Москве, собираются потратить внушительные деньги, - сообщает prohab.ru.

По имеющейся информации, там для обслуживания чиновников имеется автопарк из машин марок Mercedes, Toyota и Volkswagen. В ведомстве трудится 21 человек. На содержание всего этого из бюджета выделено почти 60 миллионов рублей на 2020 год.

Как пишет DVhab.ru, зарплата сотрудников – это самая большая статья расходов, выплаты персоналу составляют 44, 991 миллиона рублей, при средней зарплате по Москве около 91 тысячи рублей. Еще 13, 446 миллиона идут на закупку товаров и услуг. Сюда относятся картриджи, бумага для принтера, аренда помещений, бензин для автопарка и обслуживания машин.

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