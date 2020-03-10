Педагоги в Хабаровском крае оказались не нужны

С 2020 года до восьми окладов увеличен размер «подъемных» для молодых педагогов. Для сельских учителей установлен повышающий коэффициент в размере 25%. Им также компенсируют расходы на оплату ЖКУ, сообщает правительство Хабаровского края.

Сегодня в России действует федеральный проект «Земский учитель». В его рамках за счет средств федерального бюджета педагоги могут получить 2 миллиона рублей, однако им необходимо проработать на выбранном месте пять лет.

Стоит отметить, что благодаря проекту «Земский учитель» в Хабаровском крае появилась возможность решить проблему кадрового вопроса. Однако, в региональном министерстве образования и науки посчитали, что существует только 6 вакантных должностей учителей, что и было указано в форме федерального статистического наблюдения.

Таким образом, в 2020 и 2021 годах предложены для замещения 4 вакансии (2020 г. – 2 вакансии, 2021 г. – 2 вакансии). Объем средств федерального бюджета на 2020 год для Хабаровского края составляет 3 миллиона 360 тысяч рублей.

PROkhab.ru депутат государственной думы от Хабаровского края Гладких Борис, в ходе проведения информационных встреч с населением в его адрес неоднократно поступали обращения от граждан по вопросу действия программы «Земский учитель», заявленного краем количества вакансий по данной программе и их распределения внутри Хабаровского края. Как рассказал корреспонденту порталадепутат государственной думы от Хабаровского края Гладких Борис, в ходе проведения информационных встреч с населением в его адрес неоднократно поступали обращения от граждан по вопросу действия программы «Земский учитель», заявленного краем количества вакансий по данной программе и их распределения внутри Хабаровского края.

Со слов парламентария, только Комсомольский муниципальный район нуждается в замещении 27 вакансий учителей. При этом, в «банке вакансий» на сайте для Комсомольского района не предусмотрено ни одной вакансии.

Также депутат Государственной думы сообщил, что сейчас в регионе требуется не менее полусотни педагогов, в связи с чем он направил губернатору Хабаровского края запрос о предоставлении информации, по какой причине не направлены в Министерство просвещения Российской Федерации предложения для замещения вакансий учителей в большем объеме.

— В настоящее время Минпросвещения России подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части дополнительного финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета в 2021 и 2022 годах программы «Земский учитель», в том числе по Хабаровскому краю на 2022 год 3 миллиона 360 тысяч рублей (2 вакансии), — рассказал Борис Гладких.