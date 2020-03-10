В Чекунде расселят только кладбище

Жители села Чекунда в Верхнебуреинском районе живут почти как в Помпеях. До беды - рукой подать. Река Бурея, где два года назад случился оползень, по прогнозам, может затопить две трети села. Обещанного власть расселения не случилось, вся надежда, как всегда на русский авось.

Синдром «жареного петуха»

В селе Чекунда повезло только покойникам. На «расселение» кладбища, которое точно попадет под подтопление, краевая власть выделила более 40 млн рублей. Эту информацию в интервью корреспонденту «МД» подтвердил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. В Чекунде живут в основном пенсионеры. Те, кто не уехал, по мнению главы района, пока могут быть спокойны.

- Сейчас нет явной угрозы, поэтому расселение как бы на паузе. Если возникнет опасность, будем действовать. Часть людей мы переселили в ближайший поселок ЦЭС, оставшиеся — по-прежнему живут в своих домах. Но точно могу сказать, что мы точно перенесем кладбище, на это выделено 44 миллиона рублей, - рассказал Алексей Маслов.

То есть, живым повезло меньше, или совсем не повезло. Им надо ждать когда «бахнет и весь мир в труху». Зимой, обсуждая с местными жителями возможное ЧП, губернатор заявил: «Сейчас ситуация развивается не критично. Ученые проводят мониторинг и на следующей неделе дадут точные результаты и прогноз на весну. Исходя из этого и будем принимать решение. Правительство края готово к любому развитию событий, в том числе к эвакуации»

Кроме того, чтобы обозначит масштаб возможного грядущего бедствия, надо сказать, что еще прошлой весной и летом в краевом правительстве говорили — может произойти еще один сход породы и под воду может уйти большая часть села. А губернатор констатировал: «принято решение — переселять, других вариантов нет»

Вся эта информация попала в федеральную прессу, так наши хабаровские благодетели отчитались перед «верхом», что ситуация под контролем. И даже сказали: идёт работа, региону выделят деньги на расселение и в край они поступят осенью 2019 года. И еще важное. То, что надо добавить к словам главы Верхнебуреинского района. Более половины жителей Чекунды высказались за переселение из своих «Помпей».

Теперь же все, и жители и, те, кто о них должен как бы заботиться ждут. Будет беда или нет. Ежели случится наводнение, тогда и будет эвакуация. Ежели нет — поглядим, потерпим. Нормальная ли это практика, ждать, пока все полетит в тартарары и лишь тогда действовать как положено? Нет, не нормальная, но привычная. А жители, те, что в основном пенсионеры, лишь обреченные зрители.

Так где же деньги, Зин?

Шуму с Чекундой понаделали много. На всю страну. Сперва с «метеоритом», потом со «спасением людей». Что сдвинулось спустя два года после оползня? Где те деньги, что должны были прийти прошлогодней осенью для расселения? И, самое главное, людей, по сути некуда переселять. Неготово ничего. Что делали все это в правительстве, неясно. Как пошумели год-полтора назад, так и все, собственно. Выяснилось, что вторичного жилья на всех жителей Чекунды не хватит. Надо строить. А для того, чтобы строить, необходимо либо разрабатывать спецпрограмму, либо вступить в готовую.

Спустя два года после оползня мы узнаем, что, оказывается, надо делать очевидные вещи для спасения сотни людей, но они не сделаны. Ни программы, ни стройки, на вторичке квартир нет. То, есть, это не было просчитано ни позавчера и ни вчера. Сидим, ждем ЧП. Ладно мы, дилетанты, разумеем, что для того, чтобы выехать из одной квартиры и переселиться в другой населенный пункт, нужна еще одна квартира. А люди, которые этим годами занимаются, и, вроде как, способны просчитывать всё на два-три шага вперед, отчего лишь рисуют перспективы? Тут речь про наше незабвенное правительство. И почему о том, что на всех квартир не хватит, стало известно лишь в январе этого года, когда появилась официальная информация от губернатора. А как же «принято решение — переселять, других вариантов нет»?

Цинично напомню, что речь идет о спасении сотни с лишним людей, в основном — стариков. Эпопея, успевшая обрасти какими угодно подробностями, включая громкие заявления на экономическом форуме в Питере. И? Где деньги, Зин, а самое главное — будет ли жилье? Ах, ну да, совсем забыл, надо чтобы все полетело в пропасть, тогда региональное правительство может и зашевелится. А если, упаси бог, речь пойдет о безопасности двух, трех тысяч людей? Насколько затянется вся эта бюрократическая болтология? Лет на десять?

По-прежнему пострадавшие

Ходила в местных СМИ история, что в Хабаровском крае жители пострадавших от паводка домов не могли получить вообще никакой компенсации и лишь, после вмешательства чуть ли московского депутата, им выдали по тысяче рублей. Типа «закрыли» счета за электроэнергию, потраченную на просушку.

Было и такое, что в «городе президентского внимания» закрывалась единственная аптека, где продавали рецептурные препараты. Канализацию после паводка там так и не успели привести в порядок, не говоря уже о компенсациях. На местном форуме люди пишут, что по несколько месяцев не могли получить деньги за сгнившие под водой огороды и дома.

Ну а хабаровские дачники и вовсе оказались между небом и землей и вынуждены выяснять отношения с краевой властью с помощью прокуратуры, иного пути нет. Там вообще юридическая круговерть, устроенная властью. Вроде как сперва отказывали в оформлении права собственности на участки, теперь заявляют дачникам, что они — не собственники и денег за погибший урожай не будет. Целый межрайонный совет садоводов пытается добиться справедливости от сверху сидящих. Пока — тщетно. То есть, наводнение, вроде было и люди, вроде как понесли потери, но помощи как бы не ждите. Все устроено так, что годами придется в судах объясняться. Это называется доказательное существование. То есть вот я, вот большая вода, вот ЧП. Но даже это не гарантирует ровным счетом никакой помощи, гляньте на эпопею жителей Чекунды. С огородами у нас — зона рискованного земледелия. С остальными — регион рискованного проживания.

Александр Безденежных