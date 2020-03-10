Кейс-чемпионат Metal Cup впервые пройдет на Дальнем Востоке

Золотодобывающая компания «Полиметалл» стала индустриальным партнёром международного студенческого кейс-чемпионата по развитию металлургической отрасли Metal Cup, - сообщает пресс-служба АО «Полиметалл» УК.

Чемпионат впервые откроет свою площадку на Дальнем Востоке. 12-13 марта Комсомольский-на-Амуре госуниверситет (КНАГУ) примет отборочный этап Metal Cup.

Международный чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup» - это практико-ориентированный проект для студентов профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений по решению актуальных отраслевых задач (кейсов) и разработке проектных решений в промышленности. В этом году ведущая тема сезона - развитие инструментов межотраслевого и межгосударственного сотрудничества с целью инициации крупных инвестиционных проектов в металлургии.

Организаторами кейс-чемпионата выступают Ассоциация «Молодежная площадка профессиональных металлургов», Сибирский федеральный университет и Wenzhou University - один из самых известных и престижных университетов Китая. Индустриальным партнёром на Дальнем Востоке стала компания «Полиметалл», которая в 2019 году приступила к реализации в Хабаровском крае крупного инвестиционного проекта - строительства второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК).

На этапе в Комсомольске-на-Амуре ожидается участие семи команд вузов Хабаровского края. Это студенты в возрасте от 16 до 30 лет. Две команды, предложившие лучшие решения кейсов, получат путёвки на региональный полуфинал, который пройдёт на площадке Иркутского Национального исследовательского университета. Всероссийский финал состоится в сентябре в рамках Международного конгресса «Цветные металлы и минералы-2020» в Красноярске. Международный финал с участием команд из 20 стран состоится в октябре 2020 года.

Победители и участники получают предложения пройти стажировки, некоторые потом трудоустраиваются. Для того чтобы привлечь лучших молодых специалистов, крупные компании становятся партнерами масштабных кейс-чемпионатов.

Задание для кейса «Золотая жила», которое предстоит решить участникам этапа Metal Cup в Комсомольске-на-Амуре, сформулировали специалисты АГМК, опираясь на текущие производственные задачи предприятия.

Вадим Кипоть, управляющий директор АГМК:

- На АГМК сейчас реализуется проект мирового масштаба. Амурский гидрометаллургический комбинат - первое предприятие в России, которое будет перерабатывать концентрат из дважды упорных золотосодержащих руд. Компания «Полиметалл» получит возможность перерабатывать 100% собственных концентратов внутри компании, в России, а не направлять на продажу в другие страны. Здесь будут формироваться уникальные компетенции и опыт. Развивая технологии, мы делаем ставку на молодых инициативных профессиональных людей. Надеемся, что среди участников чемпионате есть и наши будущие сотрудники.

Александр Власов, председатель Ассоциации «Молодежная площадка профессиональных металлургов»:

- Развитие любой сферы производства существенно определяется его кадровой обеспеченностью. Подготовка молодежи к трудовой деятельности является актуальной проблемой, связанной со значимостью металлургической отрасли для многих стран. Мы готовы находить пути решения этой проблемы и ставим перед собой глобальные задачи, влияющие на будущее развитие металлургической отрасли. Чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup» - не просто конкурс. За пять лет он сформировался в профессиональное сообщество, которое объединяет ребят, устремленных одной мечтой и желанием – стать профессиональными металлургами и развивать эту отрасль.