Депутатский корпус ждет перемен





Госдума обсудит поправку о досрочных выборах

На пленарном заседании Государственной думы, 10 марта было предложено провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями Конституцию, - сообщил депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.

Предложил провести досрочные выборы в Госдуму депутат Александр Карелин («Единая Россия»).

«Было бы честно провести новые выборы под такие новые возможности», — заявил Карелин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оформить поправку. Поправка будет рассмотрена.