Секретарь укрепляет позиции

Лидер краевых единороссов Максим Иванов получил "мандат доверия" от московских коллег

Федеральный центр поддержит инициативы и.о. секретаря регионального отделения "ЕР" в сферах партстроительства и обновления кадрового состава партийцев. Эти вопросы, в частности, обсуждались во время недавней командировки Иванова в Москву.

Наши источники в руководстве "Единой России" утверждают, что альтернативы Максиму Иванову на посту руководителя регионального отделения на сегодняшний день нет, и не предвидится. Так что Иванову, как говориться, и карты в руки.

Стоит отметить, что на карте Хабаровского края 19 местных и почти 800 первичных отделений партии. И работа с ними предстоит более, чем скурпулезная. Особенно в преддверии уже возможных выборов депутатов Государственной Думы РФ в 2020 году.