Всего 150 детей с особенностями отдохнут летом за счет бюджета Хабаровского края

У всех, кто поедет этим летом в Приморье — различные, в том числе и тяжелые заболевания. Понятно, что подобная «щедрость» региональных властей общей унылой картины с особенными детьми не изменит. Их в крае около 5 тысяч.

Недетская арифметика

Не так давно на приеме у губернатора были родители детей, у которых хронические, тяжелые заболевания. Особенные дети, их часто принято называть «инвалидами». Так вот, родители жаловались главе края, что возить больных в другие регионы на реабилитацию и дорого и крайне утомительно. Лишь две поездки компенсируют за счет государства, все остальное — за свои деньги. А ездить и летать приходится часто. Центр нужен в Хабаровске или пригороде, мамы и папы даже готовы платить за эту необходимость. И, даже более того, уже прикинули проект и его стоимость, вышло под полмиллиона. На что губернатор возразил, что, мол, стройка может встать много дороже, около миллиарда, а денег в регионе не хватает.

Вот тут начинается самое интересное. Есть такое выражение «неосвоенные средства». Это когда региону из федерального бюджета, например, выделяют какую-то сумму, а местная власть не знает как эти деньги потратить. Миллиард с лишним пришлось хабаровской власти вернуть обратно в Москву, не нашли применения. Эти были деньги из так называемой «дальневосточной субсидии», она предназначена для строительства социальных объектов. Ну, то есть, деньги все же найти можно было, чтобы поддержать больных детей.

И еще о деньгах. Общеизвестно, что сытые, вполне себе здоровые дяденьки - наши чиновники - заседают в отлично отремонтированных кабинетах, ездят на неплохих автомобилях, у них регулярная, белая и недурная зарплата. И они производят чаще всего шум, суету и ничего более. Так вот, вся эта когорта сытых в бюджете называется «правительство Хабаровского края». На зарплаты, здания, содержание авто и прочее край тратит около 11 млрд рублей в год. Сумма космическая, а вот в Приморье этим летом поедут отдыхать и лечиться всего 150 больных детей. Щедрость запредельная.

Люди, конечно, первое время, когда губернатор только занял кресло, кивали: мол, дайте человеку осмотреться, он непременно что-то изменит. Но накануне Нового года получили трагикомедию. Сергей Фургал, стоя возле кремлевской ёлки пообещал исполнить желания трех (!) детей с отклонениями в здоровье. Я не знаю, что это - неудачный пиар, или глупость какая-то, но оставшимся четырем с лишним тысячам детей, наверное, было обидно.

Трубы текут, систему надо менять

Многое становится понятно с детским здравоохранением, когда вчитываешься в новости, в том числе и в официальные. Вот в Комсомольске остановлена стройка детской больницы, там какие-то вылезли проектные нестыковки. И дети с родителями по-прежнему сидят в очередях в поликлиниках, которые расположены на первых этажах жилых домов.

Минувшим летом общественники провели что-то типа инспекции в пригороде Хабаровска и пришли в ужас. В Ракитном, в детском саду не было питьевой воды, ремонт делался исключительно за счет родителей. В Гаровке-1 в школу и детский сад питьевую воду привозили от случая к случаю, то есть, нерегулярно. А в Гаровке-2 детсад работает на первом и третьем этажах жилого дома. Там куча проблем обнаружилась во время рейда, в том числе и «убитые» детские площадки.

Сразу вполне закономерный вопрос: а что делают люди, облеченные властью, то есть краевые чиновники? Почему все выясняется чуть ли не случайно? Что не так с различными руководителями у нас, если заботы о детях — едва-едва? Да, и не забывайте о том, что махина, призванная следить за нашим благополучием и благополучием наших детей, «съедает» 11 млрд рублей в год. А в детских садах воды обычной нет.

Многие уже отчаялись получить хоть какую-то помощь и поддержку от власти, скрипят как умеют, рассчитывая только на свои возможности и влазя в долги. А кто-то еще не сдался и пытается достучаться до губернатора, размещая комментарии в его Инстаграме (та еще общественная приемная, скажу я вам). Вот из недавнего, пишет мама ребенка с нарушениями здоровья. «Сергей Иванович! В Комсомольске-на-Амуре вышло новое постановление о бесплатном питании для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). А дети инвалиды, обучающиеся по адаптированной программе, рассчитывать на бесплатное питание не могут. Как так?! Тянешь ребенка: платный логопед, репетитор, питание в школе. Разберитесь, пожалуйста!».

Пишут и надеются, что именно их короткое письмо вытянет губернатор. И исполнит желание. Хотя бы одно.

Степан Шишкин