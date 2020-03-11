Ценные вещи и перфоратор вытащил из квартиры сосед

В правоохранительные органы за помощью обратился житель Индустриального района с заявлением о хищении имущества и денег, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Ночью в квартиру на улице Краснореченской проник неизвестный. С собой злоумышленник забрал портмоне с документами, банковскими и кредитными картами. Кроме того, хабаровчанин не обнаружил ноутбук и перфоратор. Ущерб мужчина оценил в 30 тысяч рублей. Позднее на его телефон стали поступать сообщения о том, что похищенной кредитной картой в различных торговых точках кто-то расплачивается за продукты питания и алкоголь. Всего таких покупок было совершено на сумму порядка семи тысяч рублей.

Эксперты-криминалисты не обнаружили следов взлома на замке входной двери.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отделения по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску совместно с коллегами из отдела полиции №1 задержали подозреваемого. Им оказался сосед заявителя. Ранее 19-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Со слов фигуранта, ноутбук он продал в тот же день незнакомому мужчине, которого встретил на улице, а перфоратор сбыл своему знакомому. Электроинструмент изъят сотрудниками полиции и возвращен собственнику.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



