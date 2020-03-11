Борис Гладких вернул Комсомольску крылья

Аэропорт «Хурба» возобновил свою работу в штатном режиме, - сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России».

В начале этого года, как ранее сообщал khabarovsk.md, Комсомольскому-на-Амуре аэропорту (Хурба) запретили принимать и отправлять любые гражданские самолеты. В январе сертификат оператора аэродрома гражданской авиации АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» был аннулирован и отозван. Чтобы решить эту проблему депутат Госудумы от Хабаровского края Борис Гладких обратился в Федеральное агентство воздушного транспорта.

- Аэропорт – важнейший пункт не только в системе пассажирского авиасообщения, но и стратегический объект для социального, экономического развития города юности и Комсомольского муниципального района. Поэтому решение вопроса о возобновлении его работы было принципиальным, – отметил Гладких.

Перебои в работе Комсомольского аэропорта депутат обсудил с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

В результате, парламентарию удалось выяснить, что еще в 2018 году дальневосточное подразделение Росавиации в рамках плановой проверки аэродрома выявило ряд нарушений в части поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Недостатки устранены не были. В связи с этим, Дальневосточным МТУ Росавиации было принято решение аннулировать сертификат оператора аэродрома.

После того, как к решению вопроса подключился Борис Гладких, замечания Комсомольским-на-Амуре аэропортом были устранены.