Новый парк "Патриот" появится в Хабаровске

Он разместится в Железнодорожном районе города на пустующем сейчас земельном участке между улицами Выборгской и Промышленной, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Общая площадь будущего парка составит почти 75 гектаров. Развивать его будут на условиях муниципально-частного партнерства. Об этом в ходе объезда по объектам строительства, состоявшегося накануне, рассказал мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

«Эта территория для парка очень подходит: она находится на возвышенности, поэтому мы легко решим здесь вопрос водоотведения. Есть естественные водоемы, которые ландшафтные дизайнеры смогут выгодно «обыграть». Над проектом будем тесно работать с представителями Восточного военного округа, ведь он будет иметь патриотическую направленность. Обязательно привлечем к этому и бизнес - на условиях муниципально-частного партнерства», - рассказал Сергей Кравчук.

По словам градоначальника, в планах организовать на территории «Патриота» постоянно действующую выставку образцов военной техники, туристическую зону, места для проведения военно-спортивных игр и соревнований. Администрация города объявила конкурс на создание концепции будущего парка, его итоги подведут в мае текущего года.