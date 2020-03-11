Максим Иванов: не стоит увлекаться домыслами

Лидер хабаровских единороссов прокомментировал выступление Президента РФ на заседании Государственной Думы

Минувшее заседание Госдумы, на котором во втором чтении рассматривались поправки в Конституцию, побило все информационные рейтинги.

Выступление первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на некоторое время заставило забыть даже про скакнувший доллар и упавший баррель.

Пакет поправок в Конституцию, предложенный Президентом РФ, вызвыл бурную депутатскую реакцию. Но главным образом народные избранники обсуждали вопрос: быть Путину у власти после истечения нынешнего срока его президентских полномочий, или нет.

- Только ленивый сегодня не говорит о том, как голосуют депутаты за поправки в Конституцию РФ. О том, какова подоплека этих поправок. И более всего, пожалуй, говорят о возможности "обнуления" президентских сроков, - уверен и.о. секретаря Хабаровского регионального отделения "Единой России" Максим Иванов. - Между тем, примечательна позиция самого президента по поводу необходимости сохранения демократических процедур в нашей стране. Именно Путин выступил против продления полномочий президента по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Глава государства акцентировал внимание на нецелесообразности отмены лимита на число президентских сроков. Президент ясно дал понять: для обеспечения динамики развития страны просто необходима сменяемость власти.

Поэтому утверждения, что поправки в Конституцию нужны для продления властных полномочий конкретного лица, я считаю не более, чем досужими домыслами.



