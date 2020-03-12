Али Мамедов: Наши идеи должны получить поддержку

Президент России внес предложения о поправках в Конституцию РФ.

Отрадно, что Владимир Путин отреагировал на инициативы дальневосточников, которые приобрели широкий общественный резонанс, - счтает хабаровский общественный деятель, предприниматель Али Мамедов. - Его взгляды во многом совпали с идеями, которые я озвучивал еще как кандидат в депутаты краевой думы. За эти идеи было предложено проголосовать и в рамках электронного опроса, который мы проводили в феврале. Тогда, напомню, инициативы, направленные на развитие региона поддержали более 76 тысяч человек.

В проекте, предложенном Президентом, говорится о необходимости сохранения и укрепления общественного здоровья, создании условий для здорового образа жизни.

Особое внимание уделяется защите инвалидов, их социальной интеграции. Создании для них доступной среды.

Важный пункт - справедливое пенсионное обеспечение, с ежегодной индексацией пенсий для жителей страны.

Ну и конечно, в центре внимания вопросы, которые особенно важны нам, дальневосточникам. Президент говорит о правах коренных народов, защите их культурной самобытности.

Очевидно, что мы - на верном пути. Обещаю выполнить все взятые на себя обязательства и очень рассчитываю на вашу поддержку!