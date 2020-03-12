Подарок ко Дню города - детский сад - ожидают жители Красной речки

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал строящуюся школу на улице Подгаева и детский сад в микрорайоне «Красная речка», - сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщил мэру представитель компании-подрядчика Алексей Карпенко, в «Волочаевском городке» все строительные процессы идут по графику, над постройкой школы трудятся около 250 человек. К концу апреля во всех корпусах общеобразовательного учреждения они полностью завершат монолитные работы, перейдут к отделочным, и выйдут на пришкольную территорию. Уже сейчас строители подбирают плитку, рассматривают варианты цветового решения для покраски внутренних помещений школы. Мэр попроси подрядчика обратить особое внимание на качество отделочных материалов.

Сергей Кравчук также отметил необходимость формирования педагогического состава в ближайшее время.

- Уже сейчас необходимо формировать учительский корпус. Сдача объекта – не за горами, поэтому нужно начинать подготовку к комплектованию. Это образовательное учреждение будет очень востребовано: сегодня дети, живущие в этом микрорайоне, каждый день отправляются за знаниями в неблизкий путь - в 19-ю школу, а это очень далеко, - сказал градоначальник.

Школу в «Волочаевском городке» начали возводить в начале прошлого года. Цена вопроса вместе с оснащением составляет около полутора миллиардов рублей. Финансирование идет из консолидированного бюджета: федерального, краевого и муниципального. Работы на объекте закончат в этом году, а для детей новое учебное заведение распахнет двери в 2021-ом.

А вот краснореченский детский сад в переулке Стадионном будет готов принять первых воспитанников уже в День города. Военные передали его городу в настолько плачевном состоянии, что даже находиться в нем было опасно. Мэром города было принято решение провести здесь капитальный ремонт. Уже расширены лестничные пролеты, модернизирован тепловой пункт, переделан пищеблок, заменены системы водоснабжения и водоотведения. Впереди – отделка и благоустройство территории.

«Этот детский сад ждут сотни жителей микрорайона. Он станет прекрасным подарком ко Дню города», - отметил Сергей Кравчук.

На капитальный ремонт детского сада из городского бюджета направлено более 50 миллионов рублей.