Бывшая заведующая детского сада может оказаться в тюрьме за фиктивное трудоустройство дочери

Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка исполнения трудового законодательства Российской Федерации в детском саду № 82, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки установили, что руководитель детского сада с мая 2014 года по май 2015 года из корыстных побуждений, похитила бюджетные денежные средства путём фиктивного трудоустройства своей дочери без фактического осуществления последней трудовых функций.

Управлению образования администрации г. Хабаровска причинен ущерб на сумму свыше 240 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Указанное преступление уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы до 6 лет.