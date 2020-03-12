Волонтерам, высаживающим деревья, обещают двести тысяч рублей

Движение ЭКА и проект Посади лес объявили всероссийский конкурс среди организаторов весенних посадок деревьев, победители которого разделят между собой 200 000 рублей.

Цель конкурса – поддержать активистов и волонтеров России в их важной работе по восстановлению территорий, пострадавших от насекомых-вредителей, лесных пожаров, ледяных дождей или других стихийных бедствий.

К участию приглашаются желающие попробовать свои силы из всех регионов страны. Подать заявку на конкурс можно с 10 марта по 31 мая 2020 года. Период проведения посадок, попадающих под условия конкурса: с 23 марта по 31 мая 2020 года. Победители будут объявлены уже 18 июня.

Организаторы поддержат премиями 6 лучших посадок.

За 1 место – 50 000 рублей.

За 2 место – 40 000 рублей.

За 3 место – 35 000 рублей.

За 4 место – 30 000 рублей.

За 5 место – 25 000 рублей.

За 6 место – 20 000 рублей.

Кандидатам в участники необходимо ознакомится с Положением о конкурсе, анонсировать акцию в личном кабинете, а затем заполнить отчет в соответствии с правилами Конкурса.

“Организаторы волонтёрских посадок – это всегда неравнодушные и активные люди. Они заражают своим энтузиазмом друзей и коллег. Глядя на них, к такому важному общему делу присоединяется всё больше россиян. Вместе мы уже сделали немало, но предстоит сделать ещё больше. По данным Росстата, в России от пожаров ежегодно погибает около 3 млн. га леса и мы призываем организаторов и волонтеров принять участие в его восстановлении. Желаю успехов участникам конкурса и результативных весенних посадок!», - говорит Марианна Мунтяну, руководитель проекта “Посади лес”.

Благодаря проекту “Посади Лес” и поддержке его пользователей за четыре года было высажено более 480 тысяч деревьев в 20 регионах России. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь.

Движение ЭКА, основавшее проект “Посади Лес”, занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.