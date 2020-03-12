Кто заказал Зенина?

Администрация Комсомольска-на-Амуре довольна качеством дорог, залитых минувшей осенью дизтопливом

Наше издание уже писало о том, что известного предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре Игоря Зенина хотят осудить за преступление, которого он не совершал.

https://khabarovsk.md/news/18920-iz-nichego-sdelat-nechto.html

Напомним, что в ночь с 27 на 28 сентября 2019 года злоумышленники залили солярой свежеуложенный асфальт на улицах Васянина и Шиханова, а также на участке проспекта Первостроителей. Сразу после этого спецтехника очистила дорожное полотно. Произошедшее тогда назвали диверсией против горожан. Но против кого на самом деле была направлена эта диверсия?

Стоит отметить, что укладкой дорожного полотна на поврежденных улицах занимался господин Паршин, соучредителем компании «РУСТ». И именно Паршин на утро после разлива нефтепродуктов заявил, что организатор диверсии – Зенин. И даже оценил приблизительную сумму ущерба – в сотню миллионов рублей.

Сегодня правоохранители вменяют Игорю Зенину статью 215.2 УК РФ (максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы). Она предполагает приведение в полную негодность объектов жизнеобеспечения. Иными словами, улицы Шиханова и Васянина, а также проспект Первостроителей должны были быть полностью уничтожены.

Между тем, в администрации Комсомольска-на-Амуре качеством дорожного полотна на улицах Шиханова и Васянина, а также на проспекте Первостроителей вполне довольны. Об этом свидетельствует официальное письмо за подписью заместителя главы администрации Комсомольска-на-Амуре Багринцева.

- 10 октября письмом №313 от 10.10.2019 года ООО «Руст» направил в адрес Управления копии протоколов испытаний по результатам вырубок по улицам, залитым соляркой в ночь с 27.09.2019 по 28.09.2019 г. Согласно предоставленных протоколов испытаний, проведенных «Стройлаб-ДВ» результаты вырубок СООТВЕТСТВУЮТ требованиям ГОСТ, - пишет Багринцев. – Поскольку результаты вырубок соответствовали вышеуказанным ГОСТ, СНИП, Управлением работы по ремонту улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре (пр. Первостроителей, ул. Комсомольская, ул. Васянина, ул. Шиханова) приняты на основании актов, оформленных по форме КС-2, КС-3 согласно условиям муниципального контракта №104 от 17 мая 2019 года.

Возникает резонный вопрос: если работы приняты администрацией, то о каком ущербе может идти речь? За что и по чьей инициативе судят господина Зенина?

Примечателен факт, что с прошлого года Комсомольск-на-Амуре участвует в государственную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этой программы городу из федерального бюджета ежегодно выделяется пол миллиарда рублей. В городе юности не так много предприятий, способных освоить серьезные объемы дорожного строительства. Пожалуй, самые заметные из них — ООО «Магистраль», принадлежащая Игорю Зенину и ООО «РУСТ», соучредителем которой является Денис Паршин.

Стоит отметить, что «Магистраль» работает на рынке дорожно-строительных работ уже почти тридцать лет. И за это время предприятие смогло выстроить производство практически полного цикла. С точки зрения конкуренции ООО «Магистраль» — более, чем серьезный игрок, способный освоить львиную долю заказов в рамках государственной программы.

Но полноценного участия в работе «Магистраль» принимать не может из-за того, что владелец предприятия — Игорь Зенин — находится под домашним арестом. Может быть, такая мера пресечения в отношении Зенина связана с тем, что Денис Паршин заявлял следователю, что опасается возможных действий Зенина на свободе? Как бы то ни было, перспектива того, что ООО «Магистраль» может уйти со строительного рынка, наверняка внушает оптимизм конкурентам.

Кстати, Дениса Паршина можно поздравить! Пока Зенин томится под домашним арестом, компания, соучредителем которой выступает Паршин, выиграла аукционы в сфере дорожного строительства на сумму около 300 миллионов рублей как раз по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».