Землю для расселения жителей бараков предоставит хабаровская мэрия

Выделение участка под застройку и обеспечение объектов подключением к инженерным коммуникациям возьмет на себя муниципалитет, а полномочия по строительству исполнит краевое правительство, - сообщает пресс-служба администрации города.

Совместная работа уже началась. О жилищных перспективах на брифинге, состоявшемся сегодня в городской администрации, журналистам сообщил исполняющий обязанности первого заместителя мэра по городскому хозяйству Анатолий Климочкин.

Он отметил, что с 2019 года в Хабаровске реализуется адресная краевая программа по расселению аварийного и ветхого жилого фонда, львиную долю финансирования которой составляют федеральные средства. В настоящее время в нее включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до 2025 года и разбита на несколько этапов. Первый уже реализован: в прошлом году муниципалитет полностью выполнил план - в комфортабельное жилье переехали жители 8 бараков. Квартиры для них были приобретены на вторичном рынке через электронные торги по цене в 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. Сейчас, в ходе реализации второго программного этапа, в городе будет расселено 11 ветхих домов. Благоустроенными квартирами обеспечат 246 человек. Жилье для них также приобретут на вторичном рынке по вышеуказанной цене. На эти цели будет затрачено около 240 миллионов рублей. А вот третий этап программы предусматривать покупку «вторички» уже не будет: жилье для переселенцев из бараков начнут строить «с нуля». Для этого из консолидированного бюджета будет выделено более 1,2 миллиарда рублей. На эти средства необходимо расселить из аварийного фонда 1339 человек, живущих сейчас в 478 квартирах. Потенциально они могут стать жильцами шести пятиэтажных новостроек, которые предлагается разместить на участке, расположенном в пределах проспекта 60-летия Октября, улиц Аэродромной, Целинной, Огородной и Производственной в Железнодорожном районе Хабаровска.

Официальное предложение об использовании этого участка под застройку для расселения жителей аварийного ветхого жилого фонда подписано мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком и уже направлено на рассмотрение в министерство ЖКХ правительства Хабаровского края. В ходе предварительного обсуждения, выбор этой территории был одобрен обеими сторонами. Отсталость узаконить принятое решение и приступить к строительству, завершить которое совместными усилиями города и края планируется в конце декабря 2022 года.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Хабаровске 746 домов – ветхие, 230 из них официально признаны аварийными. Для того, чтобы расселить их все, потребуется более 18 миллиардов рублей.